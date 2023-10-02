Avrupa, 'ikinci Orban'ı konuşuyor: Seçimin galibi Fico'dan peş peşe mesajlar!

Yayınlanma: 02.10.2023 - 12:22

Güncelleme: 02.10.2023 - 12:22

Slovakya'da pazar günü gerçekleştirilen genel seçimleri, "Rusya yanlısı" olarak anılan eski Başbakan Robert Fico'nun liderliğindeki SMER-SSD Partisi kazandı.

Fico'nun, parlamentoda hükümeti kuracak çoğunluğu sağlayamadığından dolayı başka bir partiyle koalisyon yapması gerektiği kaydedildi.

Fico, koalisyon hükümeti kurulması için diğer partilerle görüşmelere başlamaya hazır olduğunu belirterek, "Buradayız, hazırız, bir şeyler öğrendik ve daha deneyimliyiz. Net fikirlerimiz ve planlarımız var" diye konuştu.

"UKRAYNA'DAN DAHA BÜYÜK SORUNLARIMIZ VAR"

Fico, Ukrayna'ya askeri yardımı sona erdirme vaadiyle seçim kampanyası yürütürken, partisinin açık ara seçim zaferinin kendisini dördüncü kez ülkeyi yönetmek için favori hale getirmesinin ardından "pozisyonunun değişmediğini" söyledi.

59 yaşındaki Fico, "Slovakya'daki insanların Ukrayna'dan daha büyük sorunları var" ifadelerini kullandı.

Fico, partisinin "Ukrayna'ya insani konuda yardım etmeye hazır olduğu yönündeki görüşünü değiştirmediğini" belirterek, şunları kaydetti:

"Devletin yeniden inşasına yardım etmeye hazırız. Ancak, Ukrayna'nın silahlandırılması konusundaki görüşümüzü biliyorsunuz."