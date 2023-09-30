Slovakya’da hız kamerasında direksiyon başında görüntülenen köpeğin sahibine ceza

Slovakya Polisi, hız kamerasında direksiyon başında görüntülenen köpeğin sahibine para cezası kesti.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 30.09.2023 - 18:50
Slovakya’da hız kamerasında direksiyon başında görüntülenen köpeğin sahibine ceza
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Polisin Facebook sayfasında paylaştığı fotoğrafta, bir Skoda içinde direksiyonun başında gülümseyen bir köpek gözüküyordu.

Köpeğin sahibi ise sürücü koltuğundayken köpeğin bir anda kucağına fırladığını savundu.

Fakat yetkililer, başkent Bratislava’nın kuzeydoğusundaki Streusy köyünde gerçekleşen bu olayın görüntülerinde aniden kucağa sıçrama gibi bir hareketin gözlemlenmediğini aktardı.

Cezanın aşırı hız nedeniyle mi yoksa hareket halindeki bir araçta evcil hayvanı sabitleyememekten mi kesildiği netleşmedi.

Öte yandan Slovakya Polisi evcil hayvan sahiplerinde, yola çıkarken hayvanlarını sabitleme hatırlatmasında bulundu:

“Küçük bir hayvan bile sürüş halindeyken hayatınızı ve sağlığınızı tehlikeye atabilir.”


BBC Türkçe
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Slovakya aşırı hız Köpek

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