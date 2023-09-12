Slovakya 6 dakikada fişi çekti!
Slovakya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) J Grubu 6. hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Lihtenştayn'ı 3-0 mağlup eti.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda Slovakya, sahasında Lihtenştayn'ı konuk etti.
Bratislava'da oynanan karşılaşmayı Slovakya 3-0 kazanarak üç puana uzandı.
6 DAKİKADA 3 GOL
Karşılaşmanın 1. dakikasında Hancko ile öne geçen Slovakya, 3. dakikada Duda ve 6. dakikada Mak ile kısa sürede farkı üçe çıkardı ve kalan dakikalarda da başka gol olmayınca mücadele bu şekilde sonuçlandı.
Slovakya bu galibiyetle 13 puana yükselerek zirvedeki Portekiz'i takibini sürdürdü. Liechtenstein ise henüz puanla tanışamadı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Cinsel ilişkiye girenlerden rüşvet istediler
- Akşener’in savcısına zor sorular
- İmamoğlu'ndan 'metro sabotajcılarına' yanıt
- Bakan Şimşek'ten çarpıcı açıklamalar
- Hayat hikayesi herkesi ağlattı...
- Bir Rus, Antalya’da 80 daire alıp otele çevirdi!
- Erdoğan 'enflasyon' için tarih verdi
- Suçlanan isim 'enişte' çıktı
- Beykoz’daki düğün 'teröründe' yeni gelişme
- Canlı yayında çarpıcı iddia