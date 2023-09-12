Slovakya 6 dakikada fişi çekti!

Slovakya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) J Grubu 6. hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Lihtenştayn'ı 3-0 mağlup eti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.09.2023 - 00:12
Slovakya 6 dakikada fişi çekti!
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Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda Slovakya, sahasında Lihtenştayn'ı konuk etti.

Bratislava'da oynanan karşılaşmayı Slovakya 3-0 kazanarak üç puana uzandı.

6 DAKİKADA 3 GOL

Karşılaşmanın 1. dakikasında Hancko ile öne geçen Slovakya, 3. dakikada Duda ve 6. dakikada Mak ile kısa sürede farkı üçe çıkardı ve kalan dakikalarda da başka gol olmayınca mücadele bu şekilde sonuçlandı.

Slovakya bu galibiyetle 13 puana yükselerek zirvedeki Portekiz'i takibini sürdürdü. Liechtenstein ise henüz puanla tanışamadı.


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Slovakya Lihtenştayn 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

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