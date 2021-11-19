Avrupa Komisyonu’ndan Türkiye'ye 'göç' ziyareti

19 Kasım 2021 Cuma, 04:00

Schinas bugünkü temasları öncesinde dün yaptığı açıklamada, “Göç yönetimi, ortak sorumluluk sergilenmesini gerektiren bir alandır. Aynı zamanda hem Avrupa Birliği hem de Türkiye için ortak bir önceliktir” dedi. “Şimdi, devlet destekli insan kaçakçılığı dahil hibrit tehditleri de ele almamızın zamanıdır” diyen Schinas son dönemde almış oldukları tedbirler dolayısıyla Türk makamlarına teşekkür etmek ve göç ve güvenlik alanındaki genel işbirliğimizi daha da güçlendirmek amacıyla Ankara’ya geliyorum” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE TEHDİT SAYILSIN’!

Bu arada AB Yüksek Komiseri Josep Borrell ve Dış İlişkiler Konseyi tarafından hazırlanan “Avrupa Savunması Stratejik Pusulası” adlı belge AB dışişleri ve savunma bakanlarının ortak toplantısında tartışıldı. Toplantıda AB’li bakanlar, birliğin önümüzdeki 5-10 yıllık savunma stratejisini belirleyen belgeye olumlu yaklaştı. Ancak Polonya ve Litvanya, NATO ve ABD’nin temkinli baktığı Avrupa ordusu kurulmasına “çekince” koydu. Amerika’nın Sesi’ne göre, AB üyesi iki ülke ise Akdeniz’deki tehditler bölümüne “Türkiye adının da açıkça yazılmasını” istedi. Söz konusu iki ülkenin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olduğu ileri sürülüyor. Borrell tarafından sunulan belgede Avrupa güvenliğini tehdit eden ülkeler arasında Rusya ve Çin ön plana çıkarılırken Türkiye’nin ismi açıkça tehdit olarak yer almıyor.