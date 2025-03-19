Avrupa Konseyi Türkiye'de yerel yönetimlere yönelik baskıları görüşecek

Yayınlanma: 19.03.2025 - 15:58

Güncelleme: 19.03.2025 - 15:58

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının yankıları tüm dünyada sürüyor. Son olarak Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi olayı kınayan bir mesaj yayınladı.

Avrupa Konseyi'nin resmi sitesinde yer alan ve Kongre Başkanı Marc Cools ile raportörler David Eray ve Bryony Rudkin'in imzalarını taşıyan açıklamada olay, "Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önde gelen adaylarından birine yönelik [siyasi] baskının tüm belirtilerini taşımaktadır" sözleriyle tarif edildi.

"BASKILAR HALKIN İRADESİNE AYKIRI"

Açıklamada, İmamoğlu'nun tutuklanmasının, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayını belirlemesinden birkaç gün önce gerçekleştiğine ve İstanbul Üniversitesi'nin, cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli şartlardan biri olan İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmesinin ardından geldiğine dikkat çekildi.

"İstanbul halkının üç ayrı seçimde İmamoğlu'na güvenini açıkça gösterdiğinin" vurgulandığı açıklamada 'bu tür baskıların halkın iradesine aykırı olduğu' kaydedildi.

Kongre, durumu yakından takip etmeye devam edeceklerini ve 24 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantıda konuyu gündeme getireceklerini belirtti.

Önümüzdeki hafta Strasbourg'da yapılacak Kongre oturumunda, 'Türkiye'de belediye başkanlarının görevden alınmasına odaklanan acil bir tartışma' düzenlenmesi önerisinin de karara bağlanması planlanıyor.?

DÜNYA ÇAPINDA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Gözaltılar ve diplomaya ilişkin gelişmeler, uluslararası basında geniş yankı buldu. Birçok yabancı medya kuruluşu, İmamoğlu'nun tutuklanmasını ve diplomasının iptalini, 'Türkiye'deki siyasi baskının bir göstergesi' olarak değerlendirdi. ?

Avrupa Parlamentosu'nun eski Türkiye raportörü Kati Piri, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını "Erdoğan rejiminin tam otokrasiye doğru attığı büyük bir adım" olarak nitelendirdi ve Avrupa Birliği'nin bu durumu, ciddi sonuçlar doğurmadan engellemesi gerektiğini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını, “Türkiye’deki demokrasiye ağır bir darbe” olarak nitelendirdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, konuya ilişkin açıklamasında, yaşanan olayı 'büyük bir endişeyle' takip ettiklerini söyledi.

Amor, X hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun 100 kişi ile birlikte gözaltına alınması ve dört günlük gösteri yasağı haberlerini büyük bir endişe ile takip ediyoruz. Son aylarda sıklıkla olduğu gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Otoriter bir devlete doğru tam gaz [gidiyor].”

Öte yandan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu ise İmamoğlu ile tam dayanışma içersinde olduklarını bildirerek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"İmamoğlu ve diğer siyasi figürlerin şüpheli iddialara dayanılarak tutuklanmasını şiddetle kınıyoruz. Bu tür eylemler demokrasiye ve halkın iradesine doğrudan bir saldırıdır. Onların sesi, gözdağı ve tutuklamalarla susturulamaz! Ekrem İmamoğlu ile tam dayanışma!"

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart 2025 tarihinde sabah saatlerinde evine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alındı. Resmi makamlar, İmamoğlu'nun terör, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında tutuklandığını açıkladı.

Aynı operasyon kapsamında, İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun ve kampanya yöneticisi Necati Özkan'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı. ?

Gözaltı kararının, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemesinden birkaç gün önce ve İstanbul Üniversitesi'nin İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmesinin hemen ardından gelmesi, siyasi arenada tartışmalara yol açtı.

Muhalefet partileri ve uluslararası kuruluşlar, bu durumu 'siyasi bir darbe girişimi' olarak nitelendirerek tepki gösterdi.