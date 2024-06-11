Avrupa Parlamentosu (AP) nedir? Avrupa Parlamentosu görevleri neler?

Yayınlanma: 11.06.2024 - 10:51

Güncelleme: 11.06.2024 - 10:51

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde partisi açık ara yenilgiye uğrayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron erken seçim kararı aldı. İtalya'da Başbakan Meloni'nin aşırı sağcı partisi birinci çıkarken, Almanya'da da muhafazakar partiler seçimleri kazandı. Peki, Avrupa Parlamentosu nedir? Avrupa Parlamentosu görevleri neler?

AVRUPA PARLAMENTOSU NEDİR?

AB kurumları arasında üyeleri doğrudan halk tarafından seçilen tek organdır. Seçimleri 5 yılda bir yapılır. "Avrupa vatandaşı" sayılan AB üyesi ülkelerin vatandaşları, bu seçimlerde oy kullanarak parlamento üyelerini seçer. AP'nin üyeleri, "milletvekili" olarak adlandırılır. Parlamento Genel Kurulu, Fransa’nın Strazburg kentinde toplanır. Parlamentonun siyasi grupları ve komiteleri Brüksel'de toplanır, sekretaryası ise Lüksemburg'dadır. Parlamentoda siyasi görüşlere göre oluşturulan "siyasi gruplar" bulunur. AP, AB Konseyi ile yasama yetkisini paylaşır. Ayrıca AB'nin çok yıllı ve yıllık bütçesini, uluslararası anlaşmalarını ve genişleme gibi önemli kararlarını onaylar. AB Komisyonu Başkanı ve Komisyon üyelerinin göreve başlamaları için onay verir. AB Komisyonu başta olmak üzere diğer AB kurum ve organlarını denetler.

AVRUPA PARLAMENTOSU'NDA KAÇ SİYASİ GRUP VAR?

AP'de büyükten küçüğe 177 sandalyeli Avrupa Halk Partisi (EPP), 139 sandalyeli Sosyalistler ve Demokratlar (S&D), 102 sandalyeli Avrupa'yı Yenile (Renew Europe), 72 sandalyeli Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı, 68 sandalyeli Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR), 59 sandalyeli Kimlik ve Demokrasi (ID), 37 sandalyeli Avrupa Solu ve 50 bağımsız milletvekili bulunuyor.