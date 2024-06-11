Avrupa'da 'aşırı sağ'ın yükselişi: Euro'nun geleceği! Türkiye'yi bekleyen riskler neler?

Yayınlanma: 11.06.2024 - 09:38

Güncelleme: 11.06.2024 - 09:51

Avrupa Parlamentosu (AP) seçim sonuçları belli oldu.

AP seçimlerine aşırı sağın yükselişi damga vururken Euro/dolar paritesi de ilk tepkiyi verdi.

Öte yandan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ülkesinde aşırı sağın zaferi üzerine erken seçim kararı aldı.

Sonuçlar, kıta politikasında endişeye yol açarken Euro için siyasi belirsizlikler yeniden artmaya başladı.

Cuma günü 1.089 seviyesinde seyreden Euro/dolar paritesi, Macron'un seçim kararı sonrası pazartesi açılışta yüzde 1,19 düşüş gösterdi ve 1.076 civarına kadar geriledi.

Ekonomistler ise Fransa başta olmak üzere alınan seçim kararlarının bölgede risk iştahını törpülediğini belirtiyor.

FED'İN AÇIKLAMALARI KRİTİK OLACAK

Son toplantıda Avrupa Merkez Bankası (ECB) yaklaşık 5 yıl sonra ilk faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Banka refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini 25 puanlık düşüşle sırasıyla yüzde 4,25, 3,75 ve 4,50’ye indirdi.

Böylece ECB, Fed'in önüne geçmiş oldu. Fed ise politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde 22 yılın zirvesinde tutuyor.

Avrupa'daki gelişmelerin ardından piyasalarda gözler, Fed'in 12 Haziran Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da Euro/dolar paritesini etkileme ihtimali nedeniyle yakından takip edilecek.

TÜRKİYE'Yİ BEKLEYEN RİSKLER NELER?

Avrupa'da sağın yükselişi ve Euro'nun geleceği üzerine endişeler artarken paritenin zayıflaması Türkiye ekonomisini birçok açıdan olumsuz etkileyebilir.

Avrupa Birliği, Türkiye'nin toplam ihracatında birinci sırada yer alırken Türkiye de AB'nin en büyük ithalat pazarları arasında bulunuyor.

Bu nedenle Euro/dolar paritesinin zayıflaması Türk ihracatçılarının gelirlerini doğrudan negatif etkileyecek.

Ayrıca birçok hammadde ve ara malı ithal eden Türkiye için bu ürünlerin fiyatları genellikle dolara endeksli bulunuyor.

Dolayısıyla, doların değer kazanması da ithal girdi maliyetlerini yükseltecek ve enflasyona katkıda bulunacak.

Özetle, AB, Türkiye ekonomisi için kritik öneme sahip bir ticaret ortağı. Türkiye dolar ile satın alırken Euro ile satmaktadır. Euro/dolar paritesinin zayıflaması da dış ticaretimizi negatif etkileyecektir.

Ticari olumsuzlukların yanı sıra doların değer kazanması dış borçlarımızın geri ödeme maliyetini de artıracak ve bu durum bütçe üzerinde baskıya yol açacaktır.

AVRUPA BORSALARI İLK TEPKİYİ VERDİ

Avrupa seçimlerinin ardından borsalar da haftanın ilk işlem gününde 'aşırı sağ' etkisiyle baskı altında açıldı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,35 değer kaybıyla 7.893,61 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,34 azalarak 34.542,01 puana indi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,34 gerileyerek 18.494,89 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 azalışla 8.228,48 puandan kapandı.