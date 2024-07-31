Avrupa Parlamentosu üyesinden hükümete çağrı: 'İsrail ile ilişkileri askıya alın...'

Yayınlanma: 31.07.2024 - 15:58

Güncelleme: 31.07.2024 - 15:58

Montero, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun, Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğu iddia edilen Fuad Şükür'ü hedef almasıyla "Durmayacaklar ve Avrupa bu soykırımlara ortak olmayı bırakmalı" ifadesini kullandı.

İsrail'e karşı silah ambargosu uygulanması çağrısını yineleyen Montero, İspanyol hükümetinden İsrail güçlerine yakıt taşıyan ve şu anda İspanyol sularında bulunan gemiye el koyarak, İsrail'e ulaşmasını engellemesini istedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail güçleri dün, Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında 1 kişinin öldüğü ve 68 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğu iddia edilen Fuad Şükür'ün hedef alındığını ileri sürmüştü.