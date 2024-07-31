İsrail basını yazdı: 'Netanyahu, üst düzey toplantı yapacak'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun üst düzey güvenlik yetkilileriyle durum değerlendirmesi yapacağı, Güvenlik Kabinesi'nin de toplanacağı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 31.07.2024 - 13:11
İsrail basını yazdı: 'Netanyahu, üst düzey toplantı yapacak'
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İsrail basınında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun üst düzey güvenlik yetkilileriyle yerel saatle 16.00'da durum değerlendirmesi yapacağı belirtildi.

Buna ek olarak Güvenlik Kabinesi'nin de toplanacağı ifade edildi.

İsrail ordusu, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü hedef almıştı. İsrail ordusu, saldırıda Şükür'ün öldürüldüğünü duyururken, Hizbullah bu haberi doğrulamadı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de bu sabah erken saatlerde İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

Saldırıda Heniyye hayatını kaybederken, İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtti.

İsrail ordusu, saldırıya ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken, Tel Aviv yönetiminden suikasta ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.


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