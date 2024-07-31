İsrail Savunma Bakanı Gallant: 'Savaş istemiyoruz ama hazırız'

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'ın başkenti Beyrut ve İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen saldırılar sonrası, "her türlü olasılıklara hazır" olduklarını ifade etti.

AA
Yayınlanma: 31.07.2024 - 13:14
İsrail Savunma Bakanı Gallant: 'Savaş istemiyoruz ama hazırız'
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Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gallant, "Arrow-3" isimli hava savunma sistemi bataryasının bulunduğu bir bölgeyi ziyaret ederek İsrail askerleriyle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, savaş istemediklerini iddia eden Gallant, "her türlü olasılıklara hazır olduklarını" dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü hedef almıştı. İsrail ordusu, saldırıda Şükür'ün öldürüldüğünü duyururken, Hizbullah bu haberi doğrulamadı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de bu sabah erken saatlerde İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtti.

İsrail ordusu, saldırıya ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken, Tel Aviv yönetiminden suikasta ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.


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