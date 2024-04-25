Avrupa Parlamentosu'ndan Azerbaycan'a uyarı: "İnsan hakları ihlalleri, COP'29 hazırlıklarıyla uyumlu değil"

Yayınlanma: 25.04.2024 - 17:43

Güncelleme: 25.04.2024 - 17:50

Alınan kararda, sivil topluma, aktivistlere ve "Abzas Media" gibi bağımsız medyaya yönelik tutuklamalar ve mahkeme yoluyla baskıların arttığı, sonuç olarak ülkedeki siyasi mahkum sayısının 300'e ulaştığı belirtiliyor.

Karara göre, Avrupa Parlamentosu, Azerbaycan'ı siyasetçiler, insan hakları savunucuları ve gazeteciler Avaz Zeynallı, Tofiq Yagublu, Akif Gurbanov, Behtiyar Hacıyev, Ülvi Hasanli, Sevinc Vagifgızı, Nergiz Absalamova, Hafiz Babalı, Elnare Gasımova, Aziz Orucov, Rüfet Muradlı, Elnur Shukurov, Alasgar Memmedli, Ferid İsmayılov ve diğer tüm siyasi mahkumların derhal ve şartsız serbest bırakılması çağrısı yapılıyor.

Kararda ayrıca, muhalif siyasetçi ve ekonomist akademisyen Gubad İbadoğlu'nun Temmuz 2023'te Azerbaycan hükümeti tarafından tutuklandığı ve 22 Nisan 2024'te ev hapsine alındığı belirtiliyor. Tutuklandıktan sonra işkence, insanlık dışı tutulma koşulları ve yeterli tıbbi yardımın eksikliği nedeniyle ekonomistin sağlığının ciddi şekilde bozulduğu ve hayatının tehlike altında olduğu ekleniyor.

Avrupa Parlamentosu, Azerbaycan'da devam eden insan hakları ihlallerinin ülkenin COP29'a ev sahipliği yapma hazırlıklarıyla uyumlu olmadığını belirtiyor. Kabul edilen karar, insan haklarının, temel özgürlüklerin ve sivil toplumun etkin katılımının ev sahibi ülke anlaşmasında tam olarak belirlenmesini ve sağlanarak denetlemesini talep ediyor.

Kararda, AB'nin küresel insan hakları yaptırımları rejimine uygun olarak ciddi insan hakları ihlallerine yol açan Azerbaycan yetkililerine karşı yaptırımların uygulanmasına yönelik çağrının tekrarlandığı belirtiliyor.