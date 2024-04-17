Azerbaycan ve Rusya'dan ortak karar: Karabağ'daki Rus Barış Gücü çekiliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karabağ bölgesinde konuşlanmış Rus barış gücü birliklerinin erken bir tarihte çekilmesine başlandığını duyurdu.

AA/Cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2024 - 14:58
Azerbaycan ve Rusya'dan ortak karar: Karabağ'daki Rus Barış Gücü çekiliyor
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Hacıyev, Rusya ile yapılan ortak karar çerçevesinde, Karabağ bölgesinde konuşlanmış Rus barış gücü birliklerinin erken bir tarihte çekilmesine başlandığını duyurdu. Bu karar, 2020 yılında imzalanan üçlü bölgesel güvenlik bildirisine dayanıyor. 

Hacıyev açıklamasında, "Azerbaycan ve Rusya Savunma Bakanlıkları, sürecin koordinasyonu için yakın işbirliği içinde hareket ediyor. Bu adım, bölgede barış ve istikrarın sağlanması adına atılmış önemli bir adım" ifadelerine yer verdi.

RUS BARIŞ GÜCÜ BÖLGEDEN NEDEN AYRILIYOR? 

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karabağ'daki Rus Barış Gücü birliklerinin bölgeden çekilmeye başladığını teyit etti. 

27 Eylül 2020'de başlayan ve 44 gün süren ikinci Karabağ Savaşı'nın ardından bölgeye yerleştirilen 1960 askerlik birliğin, beş yıllık görev sürelerinin 10 Kasım 2025'te sona ermesi planlanıyordu. Peskov, sürecin plana uygun olarak işlediğini ve bölgesel güvenlik anlaşmalarına tam riayet edildiğini belirtti.

ERMENİSTAN SÜREYİ UZATMAK İSTİYORDU

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ekim 2022'de yaptığı bir açıklamada, Karabağ'daki Rus barış gücünün görev süresini 20 yıla kadar uzatmaya hazır olduğunu söylemişti.

Karabağ'daki sürece dair değerlendirmelerde bulunan Paşinyan, "Rus barış güçlerinin görevlerine devam etmelerini arzuluyoruz. Barış güçlerinin görev süresini 10, 15 veya 20 yıl uzatan bir belgeye Soçi'de imza atmaya hazırım" demişti.


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