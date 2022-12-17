Avrupa Parlamentosu'ndan Tunus kararı: Seçimlere gözlemci göndermeyeceğiz

17 Aralık 2022 Cumartesi, 09:28

Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) 17 Aralık’ta yapılacak Tunus erken genel seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Tunus'taki parlamento seçim sürecini izlemek üzere gözlemci göndermeyeceğiz, bu nedenle seçim hakkında ve seçim sonuçları hakkında herhangi bir yorumda bulunmayacağız" ifadelerine yer verildi.

AP'nin herhangi bir üyesinin seçimleri gözlemlemeye karar verirse, bunu kendi inisiyatifiyle yapacağı aktarılan açıklamada, gözlemleme yapan ülkenin eylemlerinin ve açıklamalarının hiçbir şekilde AP ile ilişkilendirilemeyeceği vurgulandı.

ÜLKEDEKİ SİYASİ KRİZ

Tunus, 17 Aralık'taki erken genel seçimlere Cumhurbaşkanı Kays Said'in olağanüstü kararlarının gölgesinde gidiyor.

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek, yürütme organını tamamen kendine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmişti.

Ülkede 25 Temmuz'da seçmenlerin yüzde 30,5 katılımıyla düzenlenen referandumda, yüzde 94,6 evet oyuyla yeni anayasa kabul edildi.