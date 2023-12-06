Belçika'da demir yolu çalışanları greve çıktı

Belçika genelinde demir yolu işçileri ücretlerinin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için 2 günlük greve çıktı.

AA
Yayınlanma: 06.12.2023 - 08:56
Belçika'da demir yolu çalışanları greve çıktı
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Devlet demir yollarının (SNCB) sitesinden yapılan açıklamada, 48 saatlik grevin yerel saatle 22.00'de başladığı ve 7 Aralık'ta aynı saatte sona ereceği duyuruldu.

Greve katılan sendikalar amaçlarının, SNCB'nin maliyet azaltıcı tedbirleri neticesinde ücretlerin düşürülmesi, tren kondüktörüne hizmet öncesi verilen hazırlık süresinin yarıya indirilmesi gibi önlemleri protesto etmek olduğu bildirildi.

Ülke genelinde trafik önemli ölçüde aksadı.

Demir yolu işçileri 7-9 Kasım'da da greve gitmişti.


Belçika

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