Avrupa'da bir ülke daha Elon Musk'a tepki gösterdi

Yayınlanma: 07.01.2025 - 10:34

Güncelleme: 07.01.2025 - 10:34

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, Norveç'te yayın yapan NRK radyosuna değerlendirmelerde bulundu.

Stoere, "Sosyal medyaya çok büyük erişim sağlayabilen ve devasa ekonomik kaynakları olan bir kişinin başka ülkelerin içişlerine bu kadar doğrudan müdahil olmasını endişe verici buluyorum" diye konuştu.

Müttefikler arasındaki ilişkilerin bu şekilde olmaması gerektiğini kaydeden Stoere, Musk'ın ülkesi hakkında yorumda bulunması halinde Norveçli siyasetçilerin sağduyulu davranarak münakaşadan uzak durmasını temenni etti.

AVRUPA'DAN MUSK'A TEPKİLER

Son dönemde Musk, bazı Avrupalı siyasetçileri de hedef alan çok sayıda paylaşımda bulunmuştu.

Musk, sosyal medya platformu X'te, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisini överek "Almanya'yı sadece AfD kurtarabilir" ifadesini kullanmış, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier için "Steinmeier antidemokratik bir zorbadır. Yazıklar olsun ona" paylaşımını yapmıştı.

ABD'li milyarderin bu ifadeleri Almanya başta olmak üzere Avrupa'da büyük tepki çekmişti.

Musk ayrıca İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in başsavcı olarak görev yaptığı dönemde çocuk istismar çetelerini yeterince cezalandırmadığını iddia etmişti.

Starmer ise Musk'ı "yalan ve yanlış bilgi yaymakla" suçlamıştı.