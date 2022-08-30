Avrupa'da doğal gaz fiyatı, depoların dolması sebebiyle düşüş gösterdi

30 Ağustos 2022 Salı, 15:08

Avrupa'da geçen hafta rekor fiyatlardan işlem gören doğal gazın fiyatı, kıtada gaz depolarının doluluk oranının yüzde 80'e ulaşmasıyla yüzde 8 geriledi.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören eylül vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 277,02 Euro'dan işleme açıldı.

Söz konusu fiyat gün içinde 284 Euro'yu gördükten sonra Türkiye saatiyle 14.00 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 8 azaldı ve 254 Euro'ya indi.

Fiyatlardaki düşüşte, Avrupa'da gaz depolarında doluluk oranının yüzde 80'e ulaşması etkili oldu. Böylece, Avrupa Birliği 1 Kasım'a kadar hedeflediği yüzde 80 doluluk oranını yakalamış oldu.

Avrupa'da gaz fiyatları Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Moskova'ya karşı Batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımların etkisi ve doğal gazda tedarik endişeleri nedeniyle yükseliyordu. Doğal gazın aylık vadeli fiyatı 25 Ağustos'ta megavatsaat başına 300 Euro'nun üzerine çıkmıştı.

Bugünkü düşüşe rağmen, söz konusu fiyatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 400'den fazla yükselmiş olması dikkati çekti.

Öte yandan, Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, dün yaptığı açıklamada, ülkede gaz depolama tesislerinin öngörülenden daha dolu olduğunu ve 47 depoda doluluk oranının yaklaşık yüzde 83'e ulaştığını bildirmişti.

Bu arada, savaştan sonra yapılan yeni düzenleme, Alman doğal gaz depolama tesislerinin 1 Ekim'e kadar en az yüzde 85 oranında dolu olmasını şart koşuyor.

Bu tesislerde doluluk oranının 1 Kasım'da ise en az yüzde 95 olması gerekiyor. 1 Eylül'de gerekli olan yüzde 75'lik doluluk seviyesine 3 hafta önce ulaşılmıştı.

Öte yandan, Rus enerji şirketi Gazprom, 19 Ağustos'ta Kuzey Akım boru hattından, tek kompresör ünitesinin bakımı nedeniyle 31 Ağustos'tan itibaren 3 günlüğüne doğal gaz akışının durdurulacağını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin enerji bakanları, doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki hızlı artışı görüşmek üzere 9 Eylül'de olağanüstü toplantı yapacak. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün Avrupa elektrik piyasasına yönelik acil durum müdahalesine hazırlandıklarını bildirmişti.