Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında kritik artış: Yüzde 27 yükseldi
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 27 artış gösterdi.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı dün 121,7 Euro'dan kapanmıştı.
Söz konusu doğalgaz kontratlarının fiyatı bugün 129 Euro'dan açıldı.
Kontratların fiyatı Türkiye saatiyle 11.32'de 154,4 Euro'ya ulaştı.
YÜZDE 27 YÜKSELDİ
Böylece, Avrupa'da doğalgaz kontratlarının fiyatı dünkü kapanışa kıyasla yaklaşık yüzde 27 yükseldi.
Fiyatlardaki yükselişte, Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar ve doğal gaz tedarik kesintilerine ilişkin endişeler etkili oldu.
AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.
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