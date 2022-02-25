Rusya'dan Türkiye'ye doğalgaz satışıyla ilgili 'fiyatlar artabilir' açıklaması
Rusya'nın Donbas'taki askeri operasyonuyla tavan yapan Ukrayna'daki krizin ardından doğalgazda yeni bir fiyat artışına gidilebileceği belirtiliyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu ve Rusya'ya yönelik alınan yaptırım kararları sonrası dünya genelinde doğalgaz fiyatlarında büyük artış yaşandı.
Yeni yılla birlikte Türkiye'deki doğalgaz tarifelerinde hem konutlarda hem de sanayide büyük zam yapılmıştı. Hayat pahalılığını daha da artıran mevcut tarifede iyileştirme talep edilirken Moskova'dan kötü haber geldi.
Sputnik'in aktardığına göre Rusya Enerji Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Türkiye'ye gaz teminatında Ukrayna'daki durum nedeniyle bir sorun söz konusu değil ancak fiyatlarda artış olabilir" denildi.
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