Avrupa'da elektrik kesintisi krizi: Metro hatları durdu, trafik ışıkları çalışmadı

Yayınlanma: 28.04.2025 - 14:35

Güncelleme: 28.04.2025 - 17:22

İspanya ve Portekiz'in büyük bölümleri, başkentler Madrid ve Lizbon da dahil olmak üzere, geniş çaplı bir elektrik kesintisiyle karşı karşıya kaldı.

İspanya'nın ulusal elektrik operatörü Red Electrica, enerji şirketleriyle birlikte arızayı gidermek için çalıştıklarını açıkladı.

İspanyol medyasına göre, Sevilla, Barcelona ve Valencia gibi büyük şehirlerde de elektrik kesintileri yaşandı.

Medyada yer alan bazı haberlerde Fransa'nın da kesintiden etkilendiği belirtildi.

Kesinti nedeniyle İspanya genelinde telefon hatları çökerken, Madrid metrosunun bazı bölümleri boşaltıldı ve şehirdeki trafik lambalarının çalışmadığı bildirildi. Madrid Açık Tenis Turnuvası'ndaki maçlar da askıya alındı.

Barcelona’da metro ve tramvay hatlarının devre dışı kaldığı, binlerce yolcunun tahliye edildiği kaydedildi. Şehir genelinde birçok trafik lambası da devre dışı kaldı.

Yetkililer, kesintinin kaynağını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

İspanya gibi ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanan Portekiz’de, elektrik dağıtım şirketi REN, tam normalleşme sağlanmasının bir hafta sürebileceğini duyurdu.