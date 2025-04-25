İspanya La Liga'da küme düşen ilk takım belli oldu!
Real Valladolid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Real Betis'e 5-1 mağlup olarak küme düşmesi kesinleşti.
İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Betis ile Real Valladolid karşı karşıya geldi.
Benito Villamarín Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi Real Betis, Real Valladolid'i 5-1 mağlup etti.
Real Betis'in golleri 17. dakikada Jesus Rodriguez, 64. dakikada Juan Hernandez, 66. dakikada Isco, 84. dakikada Romain Perraud ve 90. dakikada Ez Abde'den geldi. Real Valladolid'in tek golünü ise 41. dakikada Chuki kaydetti.
KÜME DÜŞEN İLK TAKIM BELLİ OLDU
Bu sonuçla birlikte Real Betis puanını 54'e yükselterek La Liga'daki üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Real Valladolid ise 16 puanda kaldı ve bu mağlubiyetle birlikte La Liga'da küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.
Etiketler: #real valladolid #real betis #küme düşme #la liga
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