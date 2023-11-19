Avrupa'da Filistin'e destek: Binlerce kişi yürüdü

Yayınlanma: 19.11.2023 - 10:19

Güncelleme: 19.11.2023 - 10:19

Hamas'ın 7 Ekim günü İsrail'e gerçekleştirdiği "Aksa Tufanı" operasyonun ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Ortadoğu kan gölüne döndü. İsrail'in yoğun saldırıları devam ederken Avrupa'da, Filistin'e destek yürüyüşleri gerçekleştirildi.

ALMANYA’NIN BAŞKENTİ BERLİN’DE BİNLERCE KİŞİ, “FİLİSTİN'LE DAYANIŞMA YÜRÜYÜŞÜ” DÜZENLEDİ

Almanya’da binlerce Filistin destekçisi, “Filistin'le Dayanışma Yürüyüşü” düzenledi. Alman liderlerin her fırsatta İsrail’e olan desteğini yinelemesinin aksine binlerce kişi başkent Berlin’de toplandı. Berlin'in Ana Tren İstasyonu (Hauptbahnhof) yakınlarında başlayan ve Zafer Anıtı'na (Siegessule) kadar devam eden yürüyüşe, Almanya'nın farklı bölgelerinden de katılım sağlandı. Organizatörler, Berlin-Tiergarten bölgesindeki Zafer Anıtı'na doğru sessiz bir matem yürüyüşü yapmak istediklerini duyurdu.

Yürüyüş öncesinde yapılan açıklamalarda, İsrail'in Gazze'de insanlık suçu işlediğine dikkat çekilerek, "Hükümetimiz tarafından temsil edilmediğimizi düşündüğümüz için buradayız. Savaştan zarar gören insanların sesi olmak için buradayız. Filistin ve İsrail'deki insanlar için barış istiyoruz. Filistin halkına özgürlük istiyoruz. Çocukların üzerine bomba atmak suçtur” ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in saldırıları sırasında hayatlarını kaybedenler için dua okunmasının ardından göstericiler yürüyüşe geçti. Yürüyüş esnasında “Gazze'de binlerce çocuk ölüyor”, “Katliamı durdurun, savaşı durdurun”, “Filistin'e özgürlük” sloganları atıldı. Dayanışma gösterisine doktorlar ve sağlıkçılar da destek verdi. Sağlıkçılar da üzerinde “Hastanelerin boşaltılması ve bombalanması savaş suçudur”, “Acil ilaçlara ambargo getirilemez” yazılı pankartlar açtı.

Binlerce kişinin katıldığı gösteride polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Yol buyunca Filistin bayraklarının yanında Türk bayraklarının da taşındığı görüldü.

POLONYA'DA BİNLERCE KİŞİ FİLİSTİN'E DESTEK İÇİN YÜRÜDÜ

Polonya'nın başkenti Varşova'da binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak İsrail Varşova Büyükelçiliğine yürüdü. Soğuk hava ve kar yağışına rağmen binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, polisin yoğun güvenlik önlemi altında gerçekleşti. Yürüyüşün başlangıcında Filistin Varşova Büyükelçisi Mahmoud Khalifa, Halaskar Meydanı'nda (Plac Zbawiciela) toplanan vatandaşlara seslendi. Yürüyüşe katıldıkları için Polonyalılara teşekkür eden Khalifa, "Filistin'e bir bomba daha atılmasına, bir kişinin daha öldürülmesine, kadınların, çocukların öldürülmesine 'Hayır' diyoruz" şeklinde konuştu.

Bugüne kadar kendilerine destek veren ülkelere ve uluslara teşekkür eden Khalifa destekçi ülkelerin hükümetlerine seslenerek, "İsrail'in ve İsrailli yerleşimcilerin işledikleri suçları durdurmak için sizlerin icraatlarına ihtiyacımız var" dedi.

Büyükelçi Khalifa'nın konuşmasının ardından yürüyüşe katılanlar 1,5 km uzaklıktaki İsrail Büyükelçiliği binasının bulunduğu Krzywickiego sokağına yürüdü. Yürüyüş boyunca sık sık "Filistin'e özgürlük", "Nehirden denize Filistin özgür olacak" sloganları attı. Taşınan pankartlar da ise "Katil Netenyahu", "İsrail'in savaş suçlarını durdurun", "Savaşa hayır", "Etnik temizliğe hayır", "Soykırımı durdurun" mesajları yer aldı.

İsrail Büyükelçilik binasına 50 metre kala barikat kuran Varşova polisi vatandaşları binaya yaklaştırmadı. Yürüyüş, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ya da saldırılardan yaralı kurtulan kişilerin yakınlarının konuşmalarıyla devam etti. Polonya medyasının da büyük ilgi gösterdiği 3 saatlik etkinlik olaysız sona erdi.

FRANSA’DA FİLİSTİN’E DESTEK GÖSTERİSİ: 60 BİN KİŞİ SAĞANAK YAĞIŞA RAĞMEN YÜRÜDÜ

Fransa’nın başkenti Paris’te yaklaşık 60 bin kişi sağanak yağışa rağmen Filistin’e destek için yürüdü.

Başkentin merkezinde toplanan yaklaşık 60 bin kişi, sağanak yağmura rağmen yürüyüşe devam etti. Filistin destekçileri, “Gazze ve Batı Şeria’da katliamı durdurun” ve “Derhal ateşkes” yazılı pankartlar taşıdı.

Yürüyüşte konuşma yapan Genel Çalışma Konfederasyonu (CGT) Genel Sekreteri Sophie Binet, “Fransa, silahların susması için derhal ateşkes çağrısı yapmalı” ifadelerini kullandı.