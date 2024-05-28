Küresel destek büyüyor: Filistin'i hangi ülkeler tanıdı?

Yayınlanma: 28.05.2024 - 14:56

Güncelleme: 28.05.2024 - 14:56

İrlanda, Filistin devletini resmen tanıdığını duyurdu. İrlanda Başbakanı Simon Harris, Dublin'de yaptığı açıklamada, "Bu, İrlanda ve Filistin için tarihi ve önemli bir gün" dedi. İrlanda'nın bu kararı, Filistin'e verilen uluslararası desteği güçlendiriyor ve Orta Doğu'da iki devletli çözüm umutlarını yeniden canlandırıyor. Harris, bu adımın, Filistin halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine olan desteğin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre, ülkesinin de Filistin'i tanıdığını açıkladı ve "Ortadoğu'da barışın sağlanması için bir Filistin devleti şarttır" ifadelerini kullandı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise ülkesinin Filistin'i resmen tanıdıklarını belirtti. Sanchez, "İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı kapsayan bir Filistin devletini tanıyor. 1967 sınırlarındaki hiçbir değişikliği tanımayacağız" dedi?.

FİLİSTİN'İ HANGİ ÜLKELER TANIYOR?

Filistin'in bağımsızlık mücadelesine destek veren ve onu resmen tanıyan ülkeler arasında birçok Avrupa Birliği üyesi ve diğer dünya ülkeleri bulunuyor. Toplamda, 193 Birleşmiş Milletler üyesi ülkeden 143'ü Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanıyor. Bu ülkeler arasında Arjantin, Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Türkiye gibi G20 ülkeleri de yer alıyor?.

Avrupa Birliği'nde, İrlanda, Norveç, İspanya ve İsveç gibi ülkeler Filistin'i resmen tanırken, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya, Polonya ve Slovakya gibi diğer ülkeler de Filistin'i tanımış durumda. Malta ve Slovenya gibi ülkeler de yakın gelecekte Filistin'i tanıma kararı almayı planlıyor.

Ayrıca Karayipler'den de Barbados, Jamaika, Trinidad ve Tobago ile Bahamalar, Filistin'i resmen tanıyan ülkeler arasında yer alıyor. Barbados Dışişleri Bakanı Kerrie Symmonds, "Barbados, iki devletli çözümü desteklemektedir ve Filistin'i tanıyarak bu duruşumuzu pekiştirmekteyiz" dedi.

FİLİSTİN'İ HANGİ ÜLKELER TANIMIYOR?

Öte yandan, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve Güney Kore gibi bazı büyük ülkeler Filistin'i resmen tanımış değil. Bu ülkeler, genellikle İsrail ile olan diplomatik ilişkileri ve bölgedeki siyasi dengeler nedeniyle böyle bir adım atmaktan kaçınıyor. Ancak bu ülkeler, Filistin yönetimine mali ve diplomatik destek sağlıyor ve iki devletli çözüm çabalarını destekliyor.

ULUSLARARASI TEPKİLER

İrlanda ve diğer ülkelerin Filistin'i tanıma kararı, uluslararası alanda geniş yankı uyandırdı. İsrail, bu kararı şiddetle eleştirerek, büyükelçilerini geri çağırdı ve bu adımın Orta Doğu'da istikrarsızlığı artıracağını savundu. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, "Bu adım, terörizme ödül vermektir ve barış çabalarına zarar verir" dedi??.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise bu kararı memnuniyetle karşıladı ve "Bu, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını pekiştiren tarihi bir adımdır" dedi. Abbas, diğer ülkeleri de benzer adımlar atmaya çağırdı ve bu tanımanın, Filistin'in bağımsızlık mücadelesine büyük bir destek olduğunu belirtti?.