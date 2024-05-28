İrlanda Başbakanı Harris’ten Filistin’in tanınması açıklaması

İrlanda Başbakanı Simon Harris, Filistin’in tanınmasına ilişkin yapılacak kabine toplantısı öncesi gerçekleştirdiği açıklamada, “Filistin’in tanınması, dünyaya bir ülke olarak iki devletli çözüm umudunu canlı tutmaya yardımcı olacak pratik eylemler alabileceğine dair bir işaret göndereceğini düşünüyorum” dedi.

İHA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 12:37
İrlanda Başbakanı Harris’ten Filistin’in tanınması açıklaması
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İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ve İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin başkent Brüksel’deki İspanya Büyükelçiliğinde 27 Mayıs’ta Belçika’da bir araya gelmiş, Filistin devletinin tanınmasına ilişkin bir basın toplantısı düzenlemişti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sabah saatlerinde yaptığı açıklamayla İspanya’nın bugün Filistin’i resmen tanıyacağını duyurmasının ardından İrlanda Başbakanı Simon Harris de kabine toplantısı öncesi açıklama yaptı.

Harris, diğer ülkeler tarafından bombalanarak unutturulmaya çalışıldığı bir dönemde Filistin’i tanımanın umutları canlı tuttuğunu söyledi. İsrail’in son günlerdeki Refah saldırısına değinen Harris, “Ne yazık ki dehşet olayları yaşanmakta ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu çıkıp bunu ‘trajik bir hata’ olarak nitelendirmektedir.

Nisan ayındaki trajik hatası, açlıkla mücadele eden Gazzelilere gıda sağlamaya çalışan insani yardım çalışanlarının bombalanması, Mayıs ayındaki trajik hatası ise yerlerinden edilmiş insanların sığındığı merkezine sığınma amacındaki çocukların bombalanmasıydı. Haziran ayının trajik hatası ne olacak? Ve daha da önemlisi, dünya bunu engellemek için ne yapmak niyetinde?” dedi.

"AVRUPA DAHA FAZLASINI YAPMALI"

“Avrupa daha fazlasını yapmalı” diyen İrlanda Başbakanı Harris, Avrupa Birliği’ne İsrail ile ticaret anlaşmalarını gözden geçirme çağrısında bulundu.

Filistin’in resmi olarak tanınmasına değinen Harris, “Filistin’in tanınması, başkalarının ne yazık ki bombalayarak unutturmaya çalıştığı bir dönemde, dünyaya bir ülke olarak iki devletli çözüm umudunu canlı tutmaya yardımcı olacak pratik eylemler alabileceğine dair bir işaret göndereceğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.

İrlanda parlamentosunun bugün Filistin’i resmi olarak tanıması bekleniyor.


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