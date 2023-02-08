Avrupa'dan Türkiye'ye kurtarma ekibi sevk eden ülke sayısı 23'e yükseldi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun kriz yönetimi, sivil koruma ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında Avrupa'dan Türkiye'ye depremler nedeniyle ekip gönderen ülke sayısının 23'e çıktığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 15:35
Avrupa'dan Türkiye'ye kurtarma ekibi sevk eden ülke sayısı 23'e yükseldi
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AB kriz yönetimi, sivil koruma ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Lenarcic, AB Komisyonu üyelerinin haftalık toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Avrupa'dan Türkiye'ye sevk edilen ekipler hakkında bilgi verdi.

Yardımlara ilişkin bilginin çok hızlı değiştiğini, bunun da Türkiye ile dayanışmanın göstergesi olduğunu vurgulayan Lenarcic, sabah itibarıyla 20 AB ülkesi ve AB Sivil Koruma Mekanizması katılımcısı 3 Avrupa ülkesinin toplam 36 arama kurtarma ekibi ve tıbbi ekip sevk etmek üzere harekete geçtiğini söyledi.

Lenarcic, bu ekiplerin 1500 görevli ve 100 arama kurtarma köpeğinden oluştuğunu ayrıca Avrupa'dan giden ekiplerin ve yardımların AFAD ile koordinasyonunu sağlayacak bir AB Sivil Koruma ekibini de sevk ettiklerini açıkladı.

Depremden etkilenen kişilerin barınmasını sağlamak amacıyla battaniye, çadır ve ısıtıcı gibi malzemelerin gönderilmesi amacıyla çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Lenarcic, bunların da kısa sürede gönderileceğini aktardı.


AB yardım ülke

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