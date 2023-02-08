Suriye, Batı'nın yaptırımlarının, acil yardımların ülkeye ulaşmasını engellediğini duyurdu

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 12:55

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 14:47

Suriye'nin BM Temsilcisi Bassam Sabbagh, ABD ve Avrupa Birliği'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının, depremin ardından acil yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını engellediğini söyledi.

Bassam Sabbagh, "ABD ve Avrupa'nın yaptırımları nedeniyle birçok uçak, kargo uçağı, Suriye havaalanlarına inmeyi reddediyor. Dolayısıyla insani yardım göndermek isteyen ülkeler bile... Yaptırımlar nedeniyle uçak kargosunu kullanamıyorlar" dedi.

Sabbagh, arama ve kurtarma çalışmalarının yardım eksikliği nedeniyle sekteye uğradığını da belirterek, "Tabii ki ekipman eksikliği, hükümetin kabiliyet eksikliği, durum ve yaptırımlar nedeniyle var" diye konuştu.

BM ÜLKELERİNE YARDIM ÇAĞRISI

Sabbagh, BM üyesi ülkelere yardım çağrısında bulunarak, "Tüm Suriye'nin bu yardıma ihtiyacı var, dolayısıyla ne zaman ve ne alırsak alalım, bu tüm Suriyeliler için olacak" ifadelerini kullandı.

Suriye devlet haber ajansı SANA'ya göre Suriye'deki can kayıplarının çoğu ülkenin kuzeybatısında, ağırlıklı olarak Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus kentlerinde yaşandı.