Avrupalı gözlemcilerden 'seçim' değerlendirmesi: 'Keskin kutuplaşmış bir ortamda...'

Yayınlanma: 02.04.2024 - 10:32

Güncelleme: 02.04.2024 - 10:32

Avrupalı bir gözlemci grubu, 31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerin rekabetçi olduğunu ve vatandaşlara birçok seçenek sunduğunu, ancak ifade özgürlüğünü sağlamak için daha fazla yapılması gereken "keskin kutuplaşmış bir ortamda" gerçekleştiğini söyledi.

Avrupa Konseyi tarafından yürütülen gözlem misyonu başkanı David Ray, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, "Seçim günü genel olarak sakindi ve vatandaşların demokratik süreçlere güçlü bir bağlılığını gösteren yüksek katılımla profesyonel bir şekilde organize edildi" ifadelerini kullandı.

Misyon başkan yardımcısı Vladimir Prebilic ise, şunları kaydetti:

"Bu seçimlerin rekabetçi doğasını, seçmenlerin birçok seçenek arasından seçim yapabilmelerini memnuniyetle karşılarken, Türkiye'de 2024 yerel seçimlerinin keskin bir kutuplaşmış ortamda gerçekleştiğini ve yalnızca kısmen yerel demokrasiye elverişli olduğunu not edebiliriz."

Prebiliç, Avrupa Konseyi'nin Türkiye'nin seçim uygulamaları konusundaki uzun süredir devam eden endişelerinin bir kısmının ele alınmadığını da belirtti.

Prebilic, "Avrupa Konseyi'nin demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları ilkeleri doğrultusunda, gerçek bir ifade özgürlüğünün ve bağımsız yargı tarafından denetlenen makul ve iyi uygulanmış bir çerçevenin bulunduğu bir siyasi ve medya ortamının sağlanması için daha çok şey yapılması gerekiyor" dedi.

Gözlem heyeti, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 140'tan fazla sandıkta oy kullanma işlemlerini izleyen 16 Avrupa ülkesinden 26 gözlemciden oluşuyordu.