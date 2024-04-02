Avrupalı gözlemcilerden 'seçim' değerlendirmesi: 'Keskin kutuplaşmış bir ortamda...'

31 Mart yerel seçimlerini değerlendiren Avrupa Konseyi gözlemci misyonu, ülke genelindeki seçimlerin "keskin kutuplaşmış bir ortamda" gerçekleştiğini kaydetti.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 02.04.2024 - 10:32
Avrupalı gözlemcilerden 'seçim' değerlendirmesi: 'Keskin kutuplaşmış bir ortamda...'
Abone Ol google-news

Avrupalı bir gözlemci grubu, 31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerin rekabetçi olduğunu ve vatandaşlara birçok seçenek sunduğunu, ancak ifade özgürlüğünü sağlamak için daha fazla yapılması gereken "keskin kutuplaşmış bir ortamda" gerçekleştiğini söyledi.

Avrupa Konseyi tarafından yürütülen gözlem misyonu başkanı David Ray, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, "Seçim günü genel olarak sakindi ve vatandaşların demokratik süreçlere güçlü bir bağlılığını gösteren yüksek katılımla profesyonel bir şekilde organize edildi" ifadelerini kullandı.

Misyon başkan yardımcısı Vladimir Prebilic ise, şunları kaydetti:

"Bu seçimlerin rekabetçi doğasını, seçmenlerin birçok seçenek arasından seçim yapabilmelerini memnuniyetle karşılarken, Türkiye'de 2024 yerel seçimlerinin keskin bir kutuplaşmış ortamda gerçekleştiğini ve yalnızca kısmen yerel demokrasiye elverişli olduğunu not edebiliriz."

Prebiliç, Avrupa Konseyi'nin Türkiye'nin seçim uygulamaları konusundaki uzun süredir devam eden endişelerinin bir kısmının ele alınmadığını da belirtti.

Prebilic, "Avrupa Konseyi'nin demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları ilkeleri doğrultusunda, gerçek bir ifade özgürlüğünün ve bağımsız yargı tarafından denetlenen makul ve iyi uygulanmış bir çerçevenin bulunduğu bir siyasi ve medya ortamının sağlanması için daha çok şey yapılması gerekiyor" dedi.

Gözlem heyeti, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 140'tan fazla sandıkta oy kullanma işlemlerini izleyen 16 Avrupa ülkesinden 26 gözlemciden oluşuyordu.


Avrupa KOnseyi haberleri Avrupa haberleri yerel seçim haberleri

İlgili Haberler

Seçimi kazanan İYİ Partili Bülent Kara'nın evine silahlı saldırı!

Seçimi kazanan İYİ Partili Bülent Kara'nın evine silahlı saldırı!
AKP'li Sancaktepe Belediyesi'nde seçim kaybedilince iftar çadırı açılmadı

AKP'li Sancaktepe Belediyesi'nde seçim kaybedilince iftar çadırı açılmadı
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 1395 oy farkla seçimi kaybeden CHP'lilerin itirazı reddedildi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 1395 oy farkla seçimi kaybeden CHP'lilerin itirazı reddedildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP, İstanbul'da kaç belediye kazandı? CHP, İstanbul'da hangi belediyeleri kazandı?

CHP, İstanbul'da kaç belediye kazandı? CHP, İstanbul'da hangi belediyeleri kazandı?
Seçim sonuçlarına sevindiği için… Tuna Kiremitçi’nin TRT 2 ‘deki programı iptal edildi!

Seçim sonuçlarına sevindiği için… Tuna Kiremitçi’nin TRT 2 ‘deki programı iptal edildi!
İYİ Parti'de art arda istifalar: İrem Yaman da duyurdu

İYİ Parti'de art arda istifalar: İrem Yaman da duyurdu
‘Kızılcık Şerbeti’ ekibi Cannes yolcusu!

‘Kızılcık Şerbeti’ ekibi Cannes yolcusu!
Son Dakika... CHP Meclis Üyesi adayı sandık başında hayatını kaybetti

Son Dakika... CHP Meclis Üyesi adayı sandık başında hayatını kaybetti
Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Balık burcu yorumu
Şarkıcı Hilal Özdemir muhtar oldu

Şarkıcı Hilal Özdemir muhtar oldu
Türkiye Yerel Seçimleri dünya basınında! ‘Beklenmedik sonuç’

Türkiye Yerel Seçimleri dünya basınında! ‘Beklenmedik sonuç’