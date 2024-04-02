AKP'li Sancaktepe Belediyesi'nde seçim kaybedilince iftar çadırı açılmadı

Yayınlanma: 02.04.2024 - 10:02

Güncelleme: 02.04.2024 - 10:05

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İstanbul'da birçok ilçe el değiştirdi. Sancaktepe'de, resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Alper Yeğin oyların yüzde 50'sini alarak mevcut belediye başkanı AKP'li Şeyma Döğücü karşısında zafer elde etti.

AKP’li belediye başkanı Şeyma Döğücü tarafından yönetilen Sancaktepe'de, belediye tarafından kurulan Ramazan çadırı seçimin ertesi günü 1 Nisan Pazartesi akşamı açılmadı. Yurttaşlar bu duruma tepki gösterdi. Bir yurttaş, "Oylar bitti, çadır gitti. Henüz devir teslim töreni olmadı, devam ettirebilirlerdi" ifadelerini kullandı.

"SEÇİME KADARMIŞ"

Medyascope'in haberine göre, İstanbul Sancaktepe'de belediyenin verdiği iftar çadırı hizmeti, seçimin kaybedilmesinin ardından ertesi gün açılmadı. İftarını açmak için çadıra gelen yurttaşlar duruma tepki gösterdi.

İftar çadırına gelip çadırı kapalı gören bir yurttaş, "Şeyma Hanım galiba sadece seçim için çadırı açtı. Oylar bitti çadır gitti. Dükkanı kapatıp gitmiş. Her gelen hayal kırıklığına uğrayıp gidiyor, sadece seçime kadarmış" dedi.

Çadırın Ramazan’ın başından bu yana her gün açık olduğunu anlatan yurttaş, bugün çadıra gelen herkesin isyan edip gittiğini söyledi.

Sancaktepe Belediyesi'nden yetkililer ise durumun seçim sonucuna yönelik bir karar olmadığını belirtti.

'ALTIN GÜNÜ' VAADİ İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

24 bin oy farkıyla seçimi kaybeden AKP'li Şeyma Döğücü, seçimlerden önce kadınlara her ay gram altın verme vaadiyle gündeme gelmişti.