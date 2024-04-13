Avrupa'nın 'Çiftlik Bank'ına dev baskın: Çılgın dolandırıcılık ortaya çıktı!

Avrupa'nın bir çok ülkesinde, kenevir yetiştiriciliği altında e-çiftlikler kurarak, on binlerce yatırımcıyı dolandırdığı iddia edilen "JuicyFields" adlı oluşuma düzenlenen operasyonda, binlerce euro para ele geçirilirken, çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 13.04.2024 - 10:57
Avrupa'nın 'Çiftlik Bank'ına dev baskın: Çılgın dolandırıcılık ortaya çıktı!
Abone Ol google-news

Europol ve Eurojust tarafından desteklenen ve çok sayıda Avrupa kolluk kuvveti tarafından yürütülen ortak bir soruşturmada, "JuicyFields" yatırım dolandırıcılığına yönelik kapsamlı operasyon düzenlendi.

Avrupa çapında gerçekleştirilen polis baskınında, Almanya merkezli "Juicy Fields" adlı internet platformunun işletmecilerine karşı harekete geçildi.

11 ülkede 9 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 38 evde arama yapıldı.

Kolluk kuvvetleri çok sayıda lüks araç, sanat eseri, nakit para ve çeşitli lüks eşyaların yanı sıra çok sayıda elektronik cihaz ve belgeye de el koydu.

JUİCY FİELDS

Juicy Fields'ın 2020'den beri sözde "e-yetiştiricilik" yatırım hizmeti sunduğu söyleniyor.

Başta Rus olmak üzere Hollandalı, Alman, İtalyan, Letonyalı, Maltalı, Polonyalı, Ürdünlü, ABD'li ve Venezuela uyruklu şüphelilerin, mağdurları kendi web sitelerine çekmek için sosyal ağlardaki reklamları kullandıkları ve bu platformların, tıbbi amaçlarla kullanılacak kenevir bitkilerinin ekimi, hasadı ve dağıtımı için kitle kaynaklı yatırım fırsatları vaat ettiği kaydedildi.

Bu sözde 'e-yetiştirme' fırsatına en az 50 Euro'luk bir başlangıç yatırımıyla, yatırımcılara tıbbi kenevir üreticileriyle bağlantı kuracakları vaat ediliyordu. Bir kenevir bitkisinin satın alınmasıyla birlikte platform, e-yetiştirici olarak da adlandırılan yatırımcılara, marihuananın yetkili alıcılara satışından kısa sürede yüksek kâr elde edebileceklerini garanti etti. 

Şirket yıllık yüzde 100 veya daha fazla getiri sözü verirken, bunu garanti etmek bir yana, bunu tam olarak nasıl başaracaklarını bile açıklamadı. Alıcıların fark etmediği şey ise, bunun bir aldatmaca, büyük ölçekli bir "saadet zinciri" olduğuydu.

186 BİN YATIRIMCIDAN 645 MİLYON EURO YATIRIM

Yetkililere göre, 186.496 yatırımcı sisteme 190 milyonu kripto para olmak üzere yaklaşık 645 milyon euro 'yatırım' yaptı.

Ancak polis, yapılan baskınlarda 645 milyon euronun sadece 500 bin eurosunu ele geçirebildi.

Çoğu Avrupa vatandaşı olmak üzere dünya çapında tahmini 550 bin katılımcı çevrimiçi yatırımcı olarak platforma kaydedildi.

Yaklaşık 186.000 katılımcı, banka havaleleri veya kripto para birimleri kullanarak, 2020'nin başından Temmuz 2022'ye kadar aktif olan ayrıntılı saadet zincirine para aktardığı belirtildi.


Almanya haberleri SAADET zinciri haberleri

İlgili Haberler

Almanya'da isim ve cinsiyet tartışması: Kayıt değiştirme kolaylaşıyor

Almanya'da isim ve cinsiyet tartışması: Kayıt değiştirme kolaylaşıyor
Alman Stern dergisi açıkladı: Togg T10X'in Almanya'da satışa sunulması bekleniyor!

Alman Stern dergisi açıkladı: Togg T10X'in Almanya'da satışa sunulması bekleniyor!
Almanya Büyükelçiliği Türkiye'de 'çalışan' ilanı verdi: Şartların arasında Türk polisini iyi tanıma yer aldı!

Almanya Büyükelçiliği Türkiye'de 'çalışan' ilanı verdi: Şartların arasında Türk polisini iyi tanıma yer aldı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç intihar girişiminde bulundu

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç intihar girişiminde bulundu
Günlük burç yorumları:13 Nisan 2024 Cumartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları:13 Nisan 2024 Cumartesi Oğlak burcu yorumu
YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçlarına yapılan itirazlara ilişkin açıklama: '4 yerde seçim yenilenecek'

YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçlarına yapılan itirazlara ilişkin açıklama: '4 yerde seçim yenilenecek'
Özgür Özel: İsrail’in gazetecileri hedef almasını lanetliyorum

Özgür Özel: İsrail’in gazetecileri hedef almasını lanetliyorum
İGA, CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi ile olan sözleşmesini sonlandıracak

İGA, CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi ile olan sözleşmesini sonlandıracak
Fahrettin Altun’dan İsrail’in TRT ekibine yapılan saldırısına tepki: Bu bir terördür…

Fahrettin Altun’dan İsrail’in TRT ekibine yapılan saldırısına tepki: Bu bir terördür…
Ünlü döner zincirinde skandal görüntüler: İçinden çıkanlar şoke etti...

Ünlü döner zincirinde skandal görüntüler: İçinden çıkanlar şoke etti...
İSKİ paylaştı: İstanbul bu yaz susuzluk yaşayacak mı? İşte İstanbul barajlarının doluluk oranı…

İSKİ paylaştı: İstanbul bu yaz susuzluk yaşayacak mı? İşte İstanbul barajlarının doluluk oranı…