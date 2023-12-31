Avustralya 2024’e görkemli kutlamalarla girdi

Yeni Zelanda'nın ardından Avustralya da 2024’e görkemli havai fişek gösterisiyle “merhaba” dedi.

İHA
Yayınlanma: 31.12.2023 - 17:13
Abone Ol google-news

Dünya 2024 yıl için geri sayımına devam ediyor. Güney yarım kürede bulunan Avustralya, TSİ 16.00’da yeni yıla merhaba dedi.

Sidney şehrindeki Harbour Köprüsü renkli ışık gösterileriyle aydınlandı, hava fişek gösterileri de dakikalarca sürdü. Geri sayım sonrasında ortaya çıkan görsel şölen ve gökyüzündeki rengarenk ışıklandırmalar izleyenleri hayran bıraktı.

Avustralya’nın ardından Japonya, Tayvan, Çin ve Rusya yeni yıla girecek ülkeler arasında yer alıyor.


Avustralya 2024 yeni yıl

İlgili Haberler

Yeni Zelanda 2024'e 'merhaba' dedi

Yeni Zelanda 2024'e 'merhaba' dedi
Loto dünyasının dahisi: 14 kez büyük ikramiyeyi kazandı

Loto dünyasının dahisi: 14 kez büyük ikramiyeyi kazandı
2023'e bakış: Dünyada bu yıl neler oldu?

2023'e bakış: Dünyada bu yıl neler oldu?

En Çok Okunan Haberler