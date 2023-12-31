Avustralya 2024’e görkemli kutlamalarla girdi
Yeni Zelanda'nın ardından Avustralya da 2024’e görkemli havai fişek gösterisiyle “merhaba” dedi.
Dünya 2024 yıl için geri sayımına devam ediyor. Güney yarım kürede bulunan Avustralya, TSİ 16.00’da yeni yıla merhaba dedi.
Sidney şehrindeki Harbour Köprüsü renkli ışık gösterileriyle aydınlandı, hava fişek gösterileri de dakikalarca sürdü. Geri sayım sonrasında ortaya çıkan görsel şölen ve gökyüzündeki rengarenk ışıklandırmalar izleyenleri hayran bıraktı.
Avustralya’nın ardından Japonya, Tayvan, Çin ve Rusya yeni yıla girecek ülkeler arasında yer alıyor.
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