Avustralya, Afganistan'a savaş tazminatı ödeyecek: Görüşmeler başladı

05 Aralık 2022 Pazartesi, 15:52

The Guardian’ın haberine göre, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles’ın, Afganistan'da işlenen savaş suçlarının mağduru ailelere tazminat ödenmesine ilişkin resmi makamlardan bilgi aldığı aktarıldı.

Marles’in sözcüsü, tazminatla bağlantılı karmaşıklıkların bulunduğunu ancak hükümetin Brereton raporundaki tavsiyeleri elinden geldiği ölçüde uygulama konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

Soruşturma sonrası geçen 2 yılın ardından mağdurlara hızlı şekilde tazminat ödenmesinin “Avustralya’nın duruşunu” yeniden inşa etmede önemli olduğu vurgulandı.

Afgan mağdurların ailelerine tazminat ödenmesi, ADF Genel Müfettişi Paul Brereton’un Afganistan’da işlenen savaş suçlarına ilişkin raporunda yer alan tavsiyelerden biriydi.

BRERETON RAPORU

ADF Genel Müfettişi Paul Brereton’un 4 yıllık soruşturmanın ardından hazırladığı raporda, Avustralya askerlerinin Afganistan’da 39 sivil ve tutukluyu yasa dışı şekilde öldürdüklerine dair “inandırıcı bilgilerin” olduğuna işaret edilmişti.

Rapor, Avustralya Genelkurmay Başkanı Angus Campbell tarafından 2020'de açıklanmıştı.

Soruşturmayı yürüten müfettişler, raporu Avustralyalı askerlerin 2005-2016 dönemindeki davranışlarına ilişkin 423 tanıkla görüşüp 20 binden fazla belgeyi ve yaklaşık 25 bin görüntüyü inceleyerek hazırlamıştı.

Rapor, 36 olayla ilgili cezai soruşturmanın yapılması için konunun Avustralya Federal Polisine (AFP) sevkini tavsiye ediyor.

CAMPBELL, AFGANİSTAN HALKINDAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Raporun, bazı Avustralya askerlerinin "savaşçı kültürünün utanç verici kaydını" ortaya çıkardığını söyleyen Campbell, "Afganistan halkından ADF adına, Avustralya askerlerinin herhangi bir suçu için içtenlikle ve kayıtsız şartsız özür dilerim" demişti.

Avustralya’nın, ABD ve diğer müttefikleriyle devam eden barışı koruma çabalarının bir parçası olarak Afganistan'da yaklaşık 400 askeri bulunuyordu.