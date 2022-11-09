İngiltere'nin Afganistan’daki askeri operasyonlarında en az 64 çocuk hayatını kaybetti

09 Kasım 2022 Çarşamba, 17:28

İngiltere, daha önce ülkedeki saldırılarında 16 çocuğun öldüğünü ve bu çocukların ailelerine tazminat ödediğini açıklamıştı.

Ancak Afganistan’da 2006-2014 yılları arasındaki operasyonlarda 64 çocuğun hayatını kaybettiği ve tüm çocukların ailelerine tazminat ödendiği ortaya çıktı.

Tüm çocuklar, hava saldırıları ya da çapraz ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Son rakam ise Silahlı Şiddete Karşı Hareket (AOAV) adlı sivil toplum kuruluşunun bilgi talebi üzerine ortaya çıktı.

AOAV, İngiltere ordusu tarafından öldürülen sivillerin sayısının daha yüksek olduğu görüşünde.

İngiltere Savunma Bakanlığı’na göre kimi belgelerde hayatını kaybeden siviller çocuk olarak nitelendirildiği için çocuk ölümlerinin sayısı 135’e kadar çıkabilir.

Bu sivillerin yaşlarının belirtilmemesi dolayısıyla yetişkin olmaları ihtimali de var, ancak AOAV’a göre Afganistan’daki yaş ortalamasının düşük olması sebebiyle bu kişiler çocuk da olabilir.

881 aile, İngiltere’ye kayıpları dolayısıyla tazminat başvurusunda bulundu ancak bu başvuruların sadece dörtte birine olumlu yanıt verildi.

2009’DA ÖLEN BİR AİLE İÇİN TAZMİNAT VERİLDİ

Afganistan’ın Helmend vilayetindeki bir köyde Mayıs 2009’da ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırısında aynı aileden hayatını kaybeden sekiz kişi, tazminat ödenen vakalardan.

Bir adam, yeğeni, yeğeninin iki karısı ve beş çocukları için tazminat talep etmişti.

Talebinin karşılanması 144 gün sürdü, sonunda bu kişşiye 7 bin 205 sterlin tazminat ödendi.

İngiltere Savunma Bakanlığı 2006-2014 yılları arasında 289 Afgan sivilin ölümü için toplam 688 bin sterlin tazminat ödedi.

AOAV, iddia sahiplerinin fotoğraf, doğum belgesi, çeşitli belgeler sunduğunu, bazılarının da İngiliz personeli tarafından Taliban ile ilişkilerinin olup olmadığının anlaşılması için sorgulandığını belirtti.

Bazı durumlarda kişilere hayvanlarını ve mallarını kaybettikleri için daha fazla ödeme yapıldı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, “bir çatışmada herhangi bir sivilin hayatını kaybetmesinin trajedi olduğunu, hele ki çocuklar ve aileleri dahil olduğu zaman bunun daha da büyük bir trajedi olduğunu” aktardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sivil ölümlerin sayısının azaltılmaya çalışılmasına rağmen maalesef tamamen bunun gerçekleştirilemediğini” belirtildi.

AOAV Direktörü Iain Overton, ölümlerle ilgili şeffaflığın sağlanamamasını eleştirdi, Bakanlık’tan bilgi alınmasının yıllar sürdüğünü belirtti.

Ölümlerle ilgili gerekli tartışmaların yapılmamasının, bu konuda bir ders alınıp alınmadığına dair soru işareti doğurduğunu da ekledi.

İnsan hakları grupları çok uzun zamandır İngiltere ve ABD’yi sivil ölümleri, bu ölümlerin nasıl araştırıldığına yönelik metotları yüzünden eleştiriyor.

ABD, radikal İslamcıları hedeflediğini dile getirirken, sahada çalışan gazeteciler sivillerin öldürüldüğüne dair kanıtları olduğunu söylüyor.