Avustralyalı yardım ekibinin lideri Rice, depremin ölçeğinin "inanılmaz" olduğunu söyledi
Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Türkiye'ye gelen Avustralyalı arama ve kurtarma ekibinin lideri Grant Rice, felaketin ölçeğinin "inanılmaz" olduğunu söyledi.
Avustralyalı arama ve kurtarma ekibinin lideri Grant Rice, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Türkiye'ye gelerek Hatay'da arama ve kurtarma çalışmalarına başladıklarını dile getirdi.
Sputnik'in aktardığına göre Grant Rice, felaketin ölçeğinin "inanılmaz" olduğunu söyledi.
Rice, bölgede hasarın büyük olduğuna dikkati çekerek "Bunu atlatmaları epey zaman alacak diye düşünüyorum. Türkiye'de karşılaştığımız insanlar çok dirençli, çok güçlü ve bunu şimdiden nasıl aştılar, bu Türkiye'nin başarısıdır. Çok, çok iyi" ifadelerini kullandı.
Rice, ekibinin arama kurtarma dahil birçok farklı şekilde yardım edebildiğinin altını çizerek mağdurlar için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını kaydetti.
"KURULUŞLARLA İSTİŞARE İÇİNDEYİZ"
Ekibinin AFAD ile çalıştığını belirten Rice, "Bu ölçekte bir afeti (koordinasyonu) her zaman sorunsuz hale getirmek çok zor olacak ama AFAD, yerel makamlar ve Birleşmiş Milletler (BM) ile istişare içindeyiz" diye konuştu.
Rice, en az 10 gün daha bölgede olacaklarını, bazı uluslararası arama kurtarma ekiplerinin gittiğini ancak yerlerine yenilerinin geldiğini sözlerine ekledi.
Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu'nun parçası olan Avustralya arama kurtarma ekibi 72 kişilik uzman kadrosuyla dün Hatay'a gelmişti.
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