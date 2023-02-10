Avustralya, Türkiye'ye arama ve kurtarma ekibi gönderdi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Avustralya, Türkiye'ye bir arama ve kurtarma ekibi gönderdiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 11:04
Avustralya, Türkiye'ye arama ve kurtarma ekibi gönderdi
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Avustralya, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen yıkıcı depremler nedeniyle arama ve kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere 72 kişilik bir ekip gönderdiğini açıkladı.

Gönderilen yardımlar arasında çadırlar, bandajlar, cıvata kesiciler, motorlu testereler ve matkaplar dahil olmak üzere yaklaşık 22 ton ekipman ve kritik malzeme yer alıyor.

Avustralya Başbakan Anthony Albanese, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ekibin "gerçek bir fark yaratacağını" belirtti.

Anthony Albanese, "72 Avustralyalı arama ve kurtarma görevlisinden oluşan bir ekip Türkiye'ye doğru yola çıktı. Oradaki durum yıkıcı. Bu Avustralyalı ekibin gerçek bir fark yaratacağını biliyorum. Tüm Avustralyalılar adına, hepinize destekleriniz için teşekkür ederim" dedi.

Yeni Zelanda, Türkiye ve Suriye'deki insani yardım çabalarına 1.9 milyon dolar daha ekleyerek toplam katkısını 2.8 milyon dolara çıkardığını duyurdu. 

Yeni maddi yardımın Türkiye'de Dünya Gıda Programı'na, Suriye'de ise UNICEF'e aktarılacağı bildirildi.


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