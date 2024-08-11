Avustralya istihbaratından 'dost' ülkelere suçlama: 'Dış müdahale faaliyetleri'

Yayınlanma: 11.08.2024 - 13:52

Güncelleme: 11.08.2024 - 13:52

ASIO Başkanı Burgess, ABC News'ün Insiders programında yaptığı konuşmada, Avustralya'daki diaspora topluluklarına "aktif" müdahale etmeye çalışan üç ya da dört ülkeyi belirlediklerini söyledi.

Müdahalede bulunmak isteyenlerin "dost" bilinen ülkeler olduğuna dikkati çeken Burgess, bunların açıklanması halinde insanların şaşıracağını dile getirdi.

Burgess, müdahalenin devam etmesi ve Avustralyalılar için risk oluşturması halinde uluslararası kamuoyu önünde bu ülkeleri açıklamaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.