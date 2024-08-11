Avustralya istihbaratından 'dost' ülkelere suçlama: 'Dış müdahale faaliyetleri'

Avustralya Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (ASIO) Başkanı Mike Burgess, bazı "dost" ülkelerin dış müdahale faaliyetleri yürüttüğünü savundu.

AA
Yayınlanma: 11.08.2024 - 13:52
Avustralya istihbaratından 'dost' ülkelere suçlama: 'Dış müdahale faaliyetleri'
Abone Ol google-news

ASIO Başkanı Burgess, ABC News'ün Insiders programında yaptığı konuşmada, Avustralya'daki diaspora topluluklarına "aktif" müdahale etmeye çalışan üç ya da dört ülkeyi belirlediklerini söyledi.

Müdahalede bulunmak isteyenlerin "dost" bilinen ülkeler olduğuna dikkati çeken Burgess, bunların açıklanması halinde insanların şaşıracağını dile getirdi.

Burgess, müdahalenin devam etmesi ve Avustralyalılar için risk oluşturması halinde uluslararası kamuoyu önünde bu ülkeleri açıklamaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.


Avustralya haberleri istihbarat haberleri

İlgili Haberler

Burnunu sümkürürken felç kaldı! Avustralyalı adamın trajikomik hikayesi

Burnunu sümkürürken felç kaldı! Avustralyalı adamın trajikomik hikayesi
Paris 2024'te sırıkla atlamada altın madalya Avustralya'ya gitti!

Paris 2024'te sırıkla atlamada altın madalya Avustralya'ya gitti!
ABD, Avustralya, Kanada ve Filipinler’den Güney Çin Denizi’nde ilk ortak tatbikat

ABD, Avustralya, Kanada ve Filipinler’den Güney Çin Denizi’nde ilk ortak tatbikat
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler