Burnunu sümkürürken felç kaldı! Avustralyalı adamın trajikomik hikayesi

Yayınlanma: 08.08.2024 - 14:51

Güncelleme: 08.08.2024 - 14:51

Gündelik hayatta sıkça yaptığımız bazı basit hareketler, beklenmedik sonuçlar doğurabilir. Avustralya'da yaşanan ve bir ailenin trajik şekilde hayatını değiştiren bir olay, burun silmenin ne kadar tehlikeli olabileceğini gözler önüne serdi.

Kirsty Bronner, Daily Mail'in FEMAIL bölümüne verdiği röportajda, banyodan gelen şiddetli bir ses üzerine yaşadıklarını anlattı. Partnerini yerde baygın halde bulduğunu ve burun silme sonrası bayılarak banyo tezgahına çarpması sonucu C6/7 omurga yaralanması yaşadığını belirtti. Bu kaza, onun felç kalmasına neden oldu.

AİLENİN HAYATI ALT ÜST OLDU

Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle Kirsty, hastaneye alınmadı ve partnerinin durumu hakkında bilgi almak için sekiz saat beklemek zorunda kaldı. Yapılan müdahale sonrası, partnerinin durumunun ciddiyeti ve yaralanmanın boyutları netleşti.

Kirsty'nin partnerinin felç kalması, onların kişisel ve iş hayatlarını derinden etkiledi. Kirsty, çocuklarına bakmak ve eşinin durumuyla başa çıkmak için işini bir kenara bırakmak zorunda kaldı. İş yükünü ve ailevi sorumlulukları yönetme çabası, onun ve iş ortağı olan kız kardeşi üzerinde büyük bir stres yarattı.