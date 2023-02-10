Ukraynalı arama ve kurtarma ekibi, Hatay'da deprem çalışmalarına başladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından 88 kişiden oluşan Ukraynalı arama ve kurtarma ekibi, Hatay'da deprem çalışmalarına katılıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 10:56
Ukraynalı arama ve kurtarma ekibi, Hatay'da deprem çalışmalarına başladı
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Ukrayna, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Türkiye'ye arama ve kurtarma ekibi sevk etti.

88 kişiden oluşan arama ve kurtarma ekibinde arama ve kurtarma operasyonları uzmanları, doktorlar, arama köpekleri uzmanları ve itfaiyeciler yer alıyor.

Ukraynalı ekibin, Hatay yakınlarında acil barınma sağlamak için çadırlar ve depremler nedeniyle evsiz kalanlar için jeneratörlerler kurduğu belirtildi.

"YARDIM KARŞILIKLI"

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi sözcüsü Oleksandr Khorunzhyi, "Ülkemizde bir savaş var, ancak yardım etmemiz gerektiğini anlıyoruz ve bu yardım karşılıklı" dedi.

Oleksandr Khorunzhyi, ekiplerin çalışmasına ilişkin, "İnsanlar hayatlarını korumalı. Sahip oldukları en önemli şey bu. Türk halkının, ölü ve yaralıların ailelerinin acılarını paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Khorunzhyi, "Çalışacağız ve kendimizi Rus kurtarma ekiplerinden olabildiğince uzak tutacağız. Koordinasyon merkezi bize Rus acil durum ekiplerinin uzak bir yerde bulunduğunu ve görüşemeyeceğimizi bildirdi" diye konuştu.


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