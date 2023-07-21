Avustralya, 'ulusal refah göstergesi' başlattı

Yayınlanma: 21.07.2023 - 11:15

Güncelleme: 21.07.2023 - 11:15

Avustralya’da sağlık, eğitim ve çevre gibi konulardaki ilerlemeyi ölçmek için ekonomik ve sosyal hedefler arasında daha iyi bir dengeye yol açacağı umulan “ulusal refah göstergesi” oluşturulacağı açıklandı.

Reuters’ın aktardığına göre; sağlık, güvenlik, sürdürülebilirlik, uyum ve refah kategorilerinden oluşacak göstergenin her yıl güncelleneceği ve verilere internet üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

Göstergenin, gayri safi yurtiçi hasıla, enflasyon ve istihdam gibi geleneksel ekonomik göstergelerin yanında tamamlayıcı işlev görmesi amaçlanıyor.

Avustralya Hazine Bakanı Jim Chalmers bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Sanırım bir süredir yaşadığımız hayal kırıklıklarından biri de insanların sosyal hedeflerimiz ile ekonomik hedeflerimizin çatışması gerektiğini düşünmeleriydi. Ben bunların uyum içinde olabileceğini düşünüyorum ve ulusal refah çerçevesi de bununla ilgili" ifadelerini kullanarak ekonomiyle refahın ters düşmemesi gerektiğini vurguladı.

Gösterge tablosuna eşlik etmek üzere yayımlanan 127 sayfalık, "Neyin Önemli Olduğunu Ölçmek" başlıklı raporda hükümet, ülkedeki refah durumu konusunda karışık bir tablo çizdi.

Rapor, Avustralya'nın ortalama yaşam süresi, kaynak kullanımının azaltılması, çeşitlilik, gelirler ve istihdam konularında ilerleme kaydettiğini ortaya koydu. Ancak kronik sağlık sorunları, ulusal güvenlik, biyoçeşitlilik ve mali sürdürülebilirlik ölçütlerinin hepsinin gerilediği belirtildi.

Nüfusun neredeyse yarısında bir ya da daha fazla kronik sağlık sorunu bulunurken, yüzde 13'ünün ruh sağlığı sorunları yaşadığını bildirdi. Sağlık hizmetlerine erişim ve tedavi için bekleme sürelerinin de kötüleştiği ifade edildi.

Haberde ayrıca, son yıllarda birçok ülkenin politika yapımını ekonomik ölçütlerin ötesine taşımaya çalıştığı, bunların en bilineninin "gayri safi milli mutluluk" endeksi GSYH'den daha önemli kabul edilen Bhutan olduğu aktarıldı.