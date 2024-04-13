Avustralya'da alışveriş merkezinde saldırı: Ölü ve yaralılar var

Yayınlanma: 13.04.2024 - 12:04

Güncelleme: 13.04.2024 - 12:15

Avustralya’nın Sydney kentinde bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı meydana geldi.

Polis, Sidney'in sahil banliyösü Bondi'deki bir alışveriş merkezinde bir saldırganın vurulduğunu, birden fazla kişinin bıçaklandığı haberlerinin ardından yüzlerce kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Bıçaklı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yeni Güney Galler Polisi yaptığı açıklamada "İnsanların bölgeden uzak durmaları tavsiye edilir. Olayla ilgili soruşturmalar devam etmektedir ve daha fazla ayrıntı bulunmamaktadır" dedi.

Yeni Güney Galler (NSW) ambulans yetkilileri, aralarında 9 aylık bir bebeğin de bulunduğu bıçakla yaralanan 7 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Yerel basına göre, olayın ardından yüzlerce kişi alışveriş merkezinden tahliye edildi.

Devlet yayın kuruluşu ABC, bazı insanların içeride mahsur kaldığını bildirdi.

Görgü tanıklarından biri, "İnsanlar alışveriş merkezinden çıkarıldıktan 20 dakika sonra bile SWAT ekiplerinin çevredeki sokakları incelediğini gördüm" dedi.