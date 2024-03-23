Sergio Perez'e Avustralya GP öncesi şok!

Formula 1'in üçüncü durağı olan Avustralya GP öncesinde Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez'e 3 sıralık grid cezası verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.03.2024 - 15:59
Sergio Perez'e Avustralya GP öncesi şok!
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Formula 1'in bu sezonki üçüncü durağı olan Avustralya GP öncesinde düzenlenen sıralama turlarında pole pozisyonunun sahibi Max Verstappen oldu. Kariyerinin 35. pole pozisyonunu elde eden Red Bull pilotu, yarın sabah TSİ 07:00'de başlayacak olan yarışa en ön sıradan kalkacak. Red Bull, Verstappen'in pole pozisyonuna sevinirken, Perez'e verilen ceza ile moraller bozuldu.

SERGİO PEREZ'E GRİD CEZASI

Meksikalı pilot, sıralama turlarını 3. sırada tamamlamayı başarmıştı. Yarış sonrasında Formula 1'in resmi sayfasından yapılan açıklamada FIA, Sergio Perez'e Haas pilotu Nico Hulkenberg'i engellediği gerekçesiyle 3 sıra grid cezası verdi. Red Bull'un 34 yaşındaki pilotu, aldığı  grid cezası ile Avustralya GP'ye 6.sıradan başlayacak.

İşte Sergio Perez'in cezası sonrası Avustralya GP'de oluşan grid dizilimi:

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Carlos Sainz (Ferrari)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Oscar Piastri (McLaren)

6. Sergio Perez (Red Bull)

7. George Russell (Mercedes)

8. Yuki Tsunoda (RB)

9. Lance Stroll (Aston Martin)

10. Fernando Alonso (Aston Martin)

11. Lewis Hamilton (Mercedes)

12. Alex Albon (Williams)

13. Valtteri Bottas (Kick Sauber)

14. Kevin Magnussen (Haas)

15. Esteban Ocon (Alpine)

16. Nico Hulkenberg (Haas)

17. Pierre Gasly (Alpine)

18. Daniel Ricciardo (RB)

19. Guanyu Zhou (Kick Sauber)

GUANYU ZHOU PİT YOLUNDAN BAŞLAYACAK

Kick Sauber pilotu Guanyu Zhou, aracın ön kanadı kırıldığı ve Sauber’in elinde aynı özellikte bir yedek kanat olmadığı için pazar günü yarışa pit yolundan başlayacak. 24 yaşındaki Çinli pilot, yarışa 19. sıradan başlayacak.


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