Formula 1 heyecanı Avustralya'da devam ediyor: Takımlar ve pilotlar sıralaması nasıl değişecek?

Formula 1’de heyecan bu hafta sonu yapılacak Avustralya Grand Prix’siyle devam edecek.

İHA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 13:52
Formula 1 heyecanı Avustralya'da devam ediyor: Takımlar ve pilotlar sıralaması nasıl değişecek?
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Formula 1’de sezon Avustralya yarışı ile sürecek. Avustralya Grand Prix’si, Melbourne’de yer alan 5 bin 278 metre uzunluğundaki Albert Park Pisti’nde 58 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 08.00, yarış ise 24 Mart Pazar günü TSİ 07.00’de başlayacak.
Bu pistteki en hızlı turu ise 2023 yılında 1:20.235 derecesiyle Meksikalı sürücü Sergio Perez gerçekleştirdi.
Sezonun ilk iki yarışını Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.
Avustralya Grand Prix’si öncesinde pilotlar ve takımlar sıralaması ilk 5’i şöyle:

PİLOTLAR

1 - Max Verstappen (Hollanda): 51 puan

2 - Sergio Perez (Meksika): 36 puan

3 - Charles Leclerc (Monako): 28 puan

4 - George Russell (Büyük Britanya): 18 puan

5 - Oscar Piastri (Avustralya): 16 puan

TAKIMLAR

1 - Red Bull: 87 puan

2 - Ferrari: 49 puan

3 - McLaren: 28 puan

4 - Mercedes: 26 puan

5 - Aston Martin: 13 puan


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