Avustralya'dan şok karar... 2026 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları ev sahipliğinden çekildi

Yayınlanma: 18.07.2023 - 13:02

Güncelleme: 18.07.2023 - 13:02

Avustralya’nın Victoria Eyaleti, yüksek maliyetler nedeniyle eyalette düzenlenmesi planlanan 2026 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'nın ev sahipliğinden vazgeçti.

BBC’nin haberine göre, eyalet yönetimi, oyunların ev sahipliğinden vazgeçtiğini açıklarken organizasyonun nerede düzenleneceği ise belirsizliğini koruyor.

MALİYETLER 3 KATINA ÇIKTI

Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, yaptığı açıklamada, oyunlar için öngörülen maliyetin üç katına çıktığını ve bu yükün eyalet yönetiminin kaldıramayacağı bir noktaya geldiğini kaydetti.

12 günlük oyunların maliyetinin 6 milyar Avustralya dolarını (yaklaşık 110 milyar TL) aşmasını beklediklerini söyleyen Andrews, bu maliyetin "tahmini ekonomik faydanın iki katından fazla" olduğuna dikkati çekti.

Andrew, hükümetin kararını federasyona bildirmeden önce oyunları Melbourne'a taşımak da dahil olmak üzere "her seçeneği" değerlendirdiklerini ifade etti.

Eyalet hükümeti, organizasyon için ayrılan parayı konut ve turizm girişimlerinde kullanmayı planlarken, oyunlardan önce vadettiği stadyum yenilemelerini tamamlayacağını bildirdi.

"EYALET YÖNETİMİNİN KARARI BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI"

İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "eyalet yönetiminin kararının büyük hayal kırıklığı” olduğunu belirtilerek çözüm bulma noktasında kararlı olunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Victoria Eyaleti'nin ortak çözüm bulmak için durumu tartışmaya yanaşmadığı kaydedildi.

6 milyar Avustralya doları tutarındaki tahmini maliyetin, geçen ay yönetim kurulu toplantısında kendilerine önerilen miktarın iki katı olduğu belirtilen açıklamada, maliyetlerdeki artışın Victoria Eyalet yönetiminden kaynaklandığı ileri sürüldü.

Açıklamada, Federasyonun tavsiyelerinin aksine, eyalet yönetiminin oyunlara daha fazla spor branşını dahil etmeye çalışması ve organizasyona dair bazı etkinlik alanlarının değiştirilmesi planlarının "önemli masraflara" yol açtığına işaret edildi.

Avustralya'nın İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları Başkanı Craig Phillips, Victoria’nın ev sahipliğini iptal kararına ilişkin, bunun eyaletin spor başkenti olarak konumunu riske attığını söyledi.

Craig Phillips



Phillips, eyaletin öne sürdüğü yüksek maliyetlerin “abartı” olduğunu ve haziran ayında organizasyon komitesine sunulan maliyetleri yansıtmadığını ifade etti.

2026 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'nın 2,6 milyar Avustralya dolarına (yaklaşık 47 milyar TL) mal olacağı öngörülmüştü.

Federasyon, Victoria Eyaleti’nin Nisan 2022'de oyunlara ev sahipliği için gönüllü olmasından önce oyunlar için aday bulmakta zorlanmıştı.

Oyunlar, İngiliz Milletler Topluluğu üyesi 56 ülkeden sporcuların katılımıyla 4 yılda bir düzenleniyor.