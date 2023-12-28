Avustralya’da köpekbalığı saldırısı: 1 ölü

Yayınlanma: 28.12.2023 - 18:40

Güncelleme: 28.12.2023 - 18:43

Avustralya’nın Yorke Yarımadası’ndaki Innes Ulusal Parkı’nda yer alan Ethel Plajı yakınlarında köpekbalığı saldırısı meydana geldi. Yetkililer, saldırıda 1 gencin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 13.30 sıralarında köpekbalığı saldırısıyla ilgili ihbar alındığı belirtilerek, "Maalesef sudan bir gencin cesedi çıkarıldı" denildi.

Bölge sakinleri Avusturalya basınına, söz konusu saldırının bölgede bilinen ilk ölümcül köpekbalığı saldırısı olduğunu ifade etti.

Sörfçüler ve turistler arasında popüler olan Ethel Plajı, ortalama 1,5 metrelik dalgalara sahip 400 metre uzunluğunda kum plaj olarak biliniyor.

Geçtiğimiz mayıs ayında Eyre Yarımadası açıklarında bir sörfçü köpekbalığı saldırısında öldürülmüş, geçtiğimiz şubat ayında ise Batı Avustralya eyaletinde yer alan Perth’deki bir nehirde bir kız çocuğu köpekbalığı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Avustralya’da ABD hariç diğer tüm ülkelerden daha fazla köpekbalığı saldırısı yaşanıyor.