Köpekbalığı karaya vurdu: Polestar Synergy nefes kesti!

Bu arada, Çin'den bir iç tasarım seçildi ve "yüzen konfor ve kontrolü" temsil eden performans odaklı bir oturma pozisyonuna sahip bir kabin sergiledi.

Nihai tasarım doğadan ve duygusal dayanıklılıktan ilham alıyor. Sadece 1.07 metre boyunda ve 4.56 metre uzunluğunda.