Köpekbalığı karaya vurdu: Polestar Synergy nefes kesti!
Polestar Münih'te düzenlenen IAA Mobility'de kazanan üç tasarımı bir araya getirdiği süper otomobili Synergy'yi tanıttı.
İsveçli elektrikli araç üreticisi Polestar, Münih'te düzenlenen IAA Mobility'de elektrikli süper otomobili Polestar Synergy'yi tanıttı. Elektrikli süper otomobil, Polestar'ın son yarışmasında kazanan üç tasarımı bir araya getiriyor.
Polestar, kazanan tasarımı Münih'te 1:1 ölçekli bir model olarak hayata geçirdi. Katılımcılara "performans deneyimi" etrafında bir Polestar aracı tasarlama görevi verildi.
Şirket, katılımcılardan bunu sürdürülebilir bir şekilde sağlayan gelişmiş bir teknik hikâye sunmalarını istedi.
Polestar, 600'den fazla katılımcıyla başlayarak alanı üç tasarıma kadar daralttı. Kazanan iki dış tasarımın ikisi de Paris, Fransa'dandı.
Biri çekiç başlı köpekbalıklarından esinlenen kutsal hacimlere odaklanırken, kazanan diğer tasarım "teknik yükseltilebilirlik ve zaman içinde zarif bir şekilde eskiyen malzemelerle duygusal dayanıklılığa" dayanıyordu.
Bu arada, Çin'den bir iç tasarım seçildi ve "yüzen konfor ve kontrolü" temsil eden performans odaklı bir oturma pozisyonuna sahip bir kabin sergiledi.
Nihai tasarım doğadan ve duygusal dayanıklılıktan ilham alıyor. Sadece 1.07 metre boyunda ve 4.56 metre uzunluğunda.
Bu arada Polestar, Mattel'in Hot Wheels markasıyla bir ortaklık başlatıyor ve bu anlaşma Hot Wheels'in markanın bir sonraki tasarım yarışmasına ilham kaynağı olmasıyla başlıyor.
CEO Thomas Ingenlath yeni işbirliği hakkında şunları söyledi:
"Gelecek yılki Polestar Tasarım Yarışması için Mattel ile yapılan işbirliği ve üretim araçlarımızın yakında çıkacak ölçekli modelleri, Polestar markasını ve bu çığır açan yarışmayı daha da geniş bir kitleye ulaştıracak."
Tüm bunlar elektrikli araçların gerçekte ya da oyuncak olarak eşdeğerleri kadar, hatta onlardan daha heyecan verici olabileceğini kanıtlıyor.
Synergy üretime geçmeyecek olsa da, Polestar'ın yakında piyasaya süreceği birkaç elektrikli modeli var.
Bunlar markanın ilk elektrikli SUV'u Polestar 3 ve daha önce Şangay Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Polestar 4 coupe SUV.
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