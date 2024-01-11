Avustralya'da onlarca deniz canlısı kıyıya vurdu

Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinde aralarında köpek balıkları ve ahtapotların da bulunduğu onlarca deniz canlısı kıyıya vurdu.

AA
Yayınlanma: 11.01.2024 - 15:35
Avustralya'da onlarca deniz canlısı kıyıya vurdu
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9 News sitesinin haberine göre, yetkililer, onlarca deniz canlısının Güney Avustralya kıyılarına vurduğunu açıkladı.

Yetkililer, kıyıya vuran canlılar arasında, ahtapot, köpek balığı ve vatozların da bulunduğunu bildirdi.

Canlıların ölüm nedenini öğrenmek için çalıştıklarını ifade eden yetkililer, deniz canlılarının kıyıya vurmasına ilişkin ilk göstergelerin, eyaletin son zamanlarda aldığı yoğun yağıştan kaynaklı okyanus suyundaki tuz oranının azalması yönünde olduğunu belirtti.

Yetkililer, kıyıya vuran deniz canlılarından doku örnekleri topladıklarını ve testlerin devam ettiğini kaydetti.

Bu tür olayların genellikle sıcaklık, yağış, su kalitesi, hastalık veya kirletici unsurlar gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabileceğini anımsatan yetkililer, bölge sakinlerinden, kıyıda olağan dışı bir şey fark etmeleri durumunda yetkilileri bilgilendirmelerini talep etti.


Avustralya

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