Zeynep Sönmez'den Avustralya Açık elemelerinde büyük başarı

Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinde karşılaştığı Sırp Olga Danilovic'i 2-1 yenerek adını final turuna yazdırdı.

AA
Yayınlanma: 11.01.2024 - 11:44
Zeynep Sönmez'den Avustralya Açık elemelerinde büyük başarı
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Kadınlar dünya sıralamasının 155. basamağındaki Zeynep, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın elemelerindeki 2. tur maçında, klasmanın 124. sırasındaki Danilovic ile karşılaştı.

21 yaşındaki milli tenisçi, ilk seti 6-4 kaybetti ancak sonraki setleri 6-1 kazanarak 1 saat 54 dakika süren mücadele sonunda tur atladı.

Kariyerinde ilk kez Avustralya Açık elemelerine katılan Zeynep, 3. turda dünya 189 numarası Lulu Sun'un karşısına çıkacak.

Zeynep, İsviçreli rakibini de geçerse kariyerinde ilk defa bir grand slam turnuvasında ana tabloya girecek.


Zeynep Sönmez Avustralya Açık tenis

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