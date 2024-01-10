Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde bir üst turda!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde ikinci tura yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2024 - 12:52
Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde bir üst turda!
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Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinde karşılaştığı Çinli You Xiaodi'yi 2-0 yenerek 2. tura çıktı.

Kadınlar dünya sıralamasının 155. basamağındaki Zeynep, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın elemelerindeki ilk tur maçında, klasmanın 227. sırasındaki You Xiaodi ile karşılaştı.

21 yaşındaki milli tenisçi, 1 saat 36 dakika süren mücadeleyi 7-5 ve 6-2'lik setlerle kazanarak tur atladı.

Kariyerinde ilk kez Avustralya Açık elemelerine katılan Zeynep, grand slam turnuvalarındaki ilk galibiyetini elde etti.

Zeynep, elemelerin 2. turunda dünya 124 numarası Sırp Olga Danilovic'in karşısına çıkacak.


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