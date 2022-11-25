Avustralya'da piton ısırdığı çocuğu havuza çekti!
Avustralya'da 3 metre uzunluğundaki pitonun ısırarak havuza çektiği 5 yaşındaki çocuğu, babası ve dedesi son anda kurtardı.
Yeni Güney Galler eyaletinde yaşayan 5 yaşındaki Beau Blake, bir pitonun saldırısına uğradı.
BBC'nin haberine göre, çocuğun babası Ben, pitonun oğlunu ısırarak havuza çektiğini; bunu gören 76 yaşındaki dedesinin, torununu derhal havuzdan çıkarıp yılanın dişlerinden ayırdığını anlattı.
Oğlunun durumunun genel olarak iyi olduğunu belirten Ben, 5 yaşındaki Blake'in, kazayı küçük sıyrıklarla atlattığını ifade etti.
Ben, yılan ısırığından korktuklarını ancak bu yılan zehirli bir tür olmadığı için ölümcül tehlike arz etmediğini belirtti.
Yaşadıkları bölgede, yılanın bir "hayat gerçeği" olduğunu kaydeden Ben, pitonu olayın ardından doğaya saldığını söyledi.
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan kötü haber!
- Merkez faiz kararını açıkladı
- İşte sıfır otomobillerin yeni fiyatları...
- Yeni bir ittifak kuruldu, ismi açıklandı
- 'Seçim tarihi öne alınır mı?' sorusuna yanıt
- Meclis’te Süleyman Soylu tartışması
- Eşinden ilginç 'fantezi' açıklaması
- 'Akşener’i gözaltına alın' talimatı mı verildi?
- Kılıçdaroğlu'ndan 'ÖTV' tepkisi
- İstiklal Caddesi için yeni karar