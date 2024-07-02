Avustralya’da üniversitede bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Yayınlanma: 02.07.2024 - 11:11

Güncelleme: 02.07.2024 - 11:12

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Sydney Üniversitesi’nde sabah saatlerinde bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, olayda ağır yaralanan 22 yaşındaki bir kişinin hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu bildirildi.

Polis olay yerini güvenlik kordonuna alırken, üniversite tarafından yapılan açıklamada ise olayın yaşandığı Camperdown kampüsünün kapatıldığı ve polis incelemesinin sürdüğü ifade edildi.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Terörle Mücadeleden Sorumlu Komiser Yardımcısı Mark Walton, olaydan sonra otobüse binen 14 yaşındaki bir erkek çocuğun bir hastane yakınlarında yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Çocuğun saldırıyı neden gerçekleştirdiğinin henüz bilinmediğini ancak gençlerin internetteki radikalleşmeden etkilendiğini ifade eden Walton, “Şiddet içeren aşırı ideolojileri benimsiyorlar” dedi.

Saldırıya uğrayan kişi ve gözaltına alınan şahsın birbirlerini tanımadığı belirtildi.

Sydney kentinde 13 Nisan’da bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı.