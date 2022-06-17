Avustralya'dan Solomon Adaları çıkarması: İlişkiler yumuşuyor

17 Haziran 2022 Cuma, 16:31

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Solomon Adaları'na ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Penny Wong, başkent Honiara’da Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare ile görüşerek, Çin ile Solomon Adaları arasında 20 Nisan'da "güvenlik alanında iş birliğine yönelik hükümetler arası çerçeve anlaşması" imzalanmasından bu yana Solomon Adaları'nı ziyaret eden ilk bakan oldu.

Wong, görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunarak, Avustralya’nın, “Ülkesinin güvenliğinin Pasifik ailesinin sorumluluğunda olması gerektiği ve Pasifik ailesinin bu güvenliği sağlayabilmekten çok daha fazlasını sunduğu” görüşünü sürdürdüğünü aktardı.

Wong, Başbakan Sogavare’ın Solomon Adaları'nda bir askeri üs olmayacağına dair güvence vermesini memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Wong ayrıca, Solomon Adaları'nın tercih edilen ilk güvenlik ortağı olarak Avustralya'yı tercih etmesinden de memnun olduğunu söyleyerek, Sogavare ile görüşmesini “yapıcı” ve “geniş kapsamlı” olarak nitelendirdi.

Solomon Adaları, Wong’un görevine başladığından bu yana ziyaret ettiği 5'inci Pasifik ülkesi.