Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Djokovic ikinci tura kaldı

Yayınlanma: 13.01.2025 - 17:19

Güncelleme: 13.01.2025 - 17:19

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İspanyol Carlos Alcaraz ve Sırp Novak Djokovic, ikinci tura çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci gün akşam seansında ilk tur maçları sona erdi.

Tek erkeklerde 4 kez grand slam şampiyonu Carlos Alcaraz (3 numaralı seribaşı), Kazak Alexander Shevchenko'yu 6-1, 7-5 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yendi.

Kariyerinde 10'u Avustralya Açık, 24 grand slam zaferi bulunan Sırp Novak Djokovic (7) ise ABD'li Nishesh Basavareddy'yi 4-6, 6-3, 6-4, 6-2 biten setlerle 3-1 mağlup etti. Djokovic, 95. galibiyetini aldığı Avustralya Açık'ta üst üste 18. kez ikinci tura çıktı.

Erkeklerde ABD'li Tommy Paul (12), Avustralyalı Christopher O'Connell'ı 6-2, 3-6, 6-1, 6-7, 7-5, Büyük Britanyalı Jack Draper (15) ise Arjantinli Mariano Navone'yi 4-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-2 tamamlanan setlerle 3-2 yenerek tur atladı.

"Şanslı kaybeden" olarak ana tabloya dahil olan İtalyan raket Francesco Passaro'nun "şansı", ilk turda da devam etti. Passaro, Bulgar Grigor Dimitrov'un (10) sakatlığı nedeniyle ikinci sette maçtan çekilmesiyle kariyerinde ilk kez grand slam turnuvalarında ikinci tura kaldı.

ABD'li Sebastian Korda (22), Avustralyalı Jordan Thompson (27) ve Kanadalı Felix Auger-Aliassime'in (29) tur atladığı tek erkeklerde Arjantinli Sebastian Baez (28) ise elenen seribaşı tenisçiler arasına girdi.

COLLINS VE OSAKA İKİNCİ TURDA

Tek kadınlarda 2022 Avustralya Açık finalisti ABD'li Danielle Collins (10), Ukraynalı Daria Snigur karşısında 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 galip geldi.

İkisi Avustralya Açık'ta olmak üzere 4 kez grand slam şampiyonu Japon Naomi Osaka ise Fransız Caroline Garcia'yı 2-1'lik (6-3, 3-6, 6-3) skorla geçti.

Kadınlarda Ukraynalı Marta Kostyuk (17) ve Elina Svitolina (28), Rus Liudmila Samsonova (25) ve Anastasia Pavlyuchenkova (27), Çek Karolina Muchova (20), Polonyalı Magdalena Frech (23) gibi seribaşı tenisçiler de isimlerini üst tura yazdırdı.